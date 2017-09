Nordkorea drohte schon mit Vergeltung, da hatte der UN-Sicherheitsrat die neuen Sanktionen noch gar nicht beschlossen. Man werden den Vereinigten Staaten "die größten Schmerzen und Leiden" zufügen, die sie je in ihrer Geschichte erfahren hätten, kündigte das Außenministerium in Pjöngjang an. Die Welt werde Zeuge sein, wie man "die US-Gangster zähmen" werde.

In den üblichen Propaganda-Schwulst verpackt, stellt das Regime in Pjöngjang damit wieder einmal Ursache und Wirkung auf den Kopf. Die Vereinten Nationen verhängen – inzwischen zum neunten Mal – immer neue und immer schärfere Sanktionen über Nordkorea, weil das Land gegen UN-Resolutionen verstößt. Kim Jong Un fordert mit seinen Atomversuchen und Raketentests die Staatengemeinschaft heraus, die reagiert lediglich. Die USA haben zwar den Text für die jüngste Resolution entworfen, die dann in abgeschwächter Form am Montagabend einmütig vom Sicherheitsrat angenommen wurde. Aber der Provokateur sitzt in Pjöngjang, nicht in Washington.

Und auch wenn sich die Amerikaner nicht mit allen ihren Vorstellungen durchsetzen konnten – auch die jetzt beschlossenen Strafmaßnahmen schmerzen sehr. Immerhin verbietet die Resolution allen UN-Mitgliedstaaten, Textilien aus Nordkorea zu importieren. Die Textilausfuhren machen aber rund ein Viertel des nordkoreanischen Gesamtexports aus. Zudem werden die Ölverkäufe an das Land um etwa 30 Prozent reduziert. Wer das für eine diplomatische Niederlage Donald Trumps hält, macht sich keine Vorstellung von den Auswirkungen der kumulierten Sanktionen auf das ohnehin bettelarme Nordkorea.

China ergreift Partei gegen den Ex-Verbündeten

Mit dem jüngsten Beschluss antworten die Vereinten Nationen auf die bisher größte Provokation Pjöngjangs überhaupt. Am 3. September ließ Kim Jong Un nach eigenem Bekunden eine Wasserstoffbombe testen. Ihre Sprengkraft lag seismographischen Messungen zufolge bei etwa 150 Kilotonnen, das ist das Zehnfache der Hiroshima-Bombe. Eine schrecklichere Waffe als die H-Bombe hat der Mensch bisher nicht erfunden. Nun ist sie in den Händen der brutalsten Diktatur unserer Zeit. Zu Recht sieht der Sicherheitsrat darin eine Gefährdung der internationalen Sicherheit und des Friedens.

Nordkorea verstößt mit seinen Atom- und Raketentests nicht nur seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die Beschlüsse der Weltorganisation. Das Land hat auch den Atomwaffensperrvertrag aufgekündigt und verweigert sich jeglichen Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). "Wir sehen uns nicht einer regionalen, sondern einer globalen Bedrohung gegenüber", sagte der französische UN-Botschafter Francois Delattre nach der Abstimmung am Montag in New York, "nicht einer virtuellen, sondern einer unmittelbaren, nicht einer ernsten, sondern einer existentiellen Bedrohung."

Endlich hat das auch China begriffen, das den Nordkorea-Konflikt bisher vor allem für ein bilaterales Problem zwischen Washington und Pjöngjang hielt, in dem man selbst eher eine vermittelnde Rolle spielte. Inzwischen ergreift Peking klar Partei gegen den einstigen Verbündeten. Die jetzt in schneller Folge beschlossenen Sanktionen treffen auch Chinas Wirtschaft. So gehen bisher etwa 80 Prozent der nordkoreanischen Textilexporte in die Volksrepublik. Ähnliches galt schon für die Ausfuhrverbote etwa von Eisen und Kohle. Auch haben soeben die fünf größten chinesischen Banken beschlossen, dass Nordkoreaner bei ihnen keine Konten mehr eröffnen dürfen.

China macht also ernst. Und das aus gutem Grund. Nordkoreas Aufrüstung könnte einen nuklearen Rüstungswettlauf in der Region auslösen; auch Südkorea und Japan könnten zu dem Schluss kommen, nur mit eigenen Atomwaffen Nordkorea abschrecken zu können. Mit jedem neuen Test einer Interkontinentalrakete – oder mit dem Abschuss einer Mittelstreckenrakete in Richtung der Pazifikinsel Guam – steigt zudem die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten.