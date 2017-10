Donald Trump macht mitunter öffentlich, was wohl besser im Weißen Haus geblieben wäre. Angesichts der Macht seines Amtes ist das nicht selten fahrlässig, besonders im Fall Nordkorea. US-Außenminister Rex Tillerson, der gerade betonte, im Atomstreit auch diplomatische Kanäle zu nutzen, wurde vom Präsidenten per Twitter beschieden, Verhandeln sei Zeitverschwendung. Damit vermittelte Trump gleich zwei mögliche Botschaften: Der US-Außenminister habe keine Ahnung – und dass militärische Lösungen diplomatischen vorzuziehen seien.

Oder zuvor im September, als der nordkoreanische Außenminister in New York verkündete, es gebe eine Kriegserklärung der USA an Nordkorea. Eine offensichtlich furchterregende Nachricht – die auf eine ohnehin bereits angespannte Öffentlichkeit traf, hatte US-Präsident Trump doch kurz zuvor bei den Vereinten Nationen die komplette Zerstörung Nordkoreas angedroht. Mit Blick auf die Vergangenheit wäre die Sache die ganze Aufregung wohl nicht wert gewesen: Seit 1997 haben die Nordkoreaner schließlich mehr als 200-mal behauptet, dass Amerika ihnen den Krieg erklärt habe.

Doch diesmal ist es anders: Nordkorea hat zur Probe erfolgreich zwei Langstreckenraketen abgefeuert, und es besteht die Möglichkeit, dass diese auch das Festland der USA erreichen können. Außerdem wurde eine Wasserstoffbombe mit vermutlich einer vielfachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe getestet. Auf die immer schon apokalyptischen Drohungen der Nordkoreaner gegen Amerika reagiert der oft unkontrolliert dahertwitternde Trump mit persönlichen Beschimpfungen gegen Diktator Kim Jong Un. Und aus Pjöngjang pöbelt dieser ordentlich zurück.

Trumps Sicherheitsberater hatten ihrem Chef zwar dringend abgeraten, sich auf eine persönliche Ebene einzulassen, doch der US-Präsident schert sich oft nicht um Expertenmeinungen. Seine launische Rhetorik steht dabei in keinem Verhältnis zu den hochgefährlichen Bomben und Raketen, um die es ja geht. Was Trump auch nicht interessiert, ist, dass die koreanische Halbinsel ohnehin ein extremes Spannungsgebiet ist und zu den am meisten militarisierten Zonen der Welt gehört.



Tausende Landminen

Nirgendwo auf der Welt stehen sich so viele Soldaten auf engstem Raum gegenüber wie in der Region um die Waffenstillstandslinie, die seit dem Ende des Koreakrieges 1953 den isolierten Norden vom US-Verbündeten Südkorea trennt. Zudem ist diese innerkoreanische Grenze stark vermint. Experten gehen davon aus, dass in dem Gebiet Abertausende Landminen liegen – es ist damit der stärkste und bedrohlichste Minenteppich der Welt.

Nordkorea: ● Abschussorte für Raketen ● Nuklearforschungsanlage ● Atomtestgelände Südkorea: ● US-Militärstützpunkte ● THAAD-Raketenabwehr

Der andauernde Konflikt zwischen den beiden Koreas betrifft mehr als nur diese Staaten. Während China in den vergangenen Jahrzehnten als Schutzmacht des Nordens auftrat und erhebliche Militärhilfe leistete, setzt der Süden auf die USA. Die unterhalten große Stützpunkte in dem Land und haben Tausende Soldaten dort und in Militärbasen in der Region stationiert. Ein nordkoreanischer Angriff auf Südkorea würde zwingend auch amerikanische Soldaten treffen. Eine Internationalisierung des Konflikts stünde bei einem Gewaltausbruch bereits vor Kriegsbeginn fest.

Seit Jahren drohen die Vereinigten Staaten dem Regime in Pjöngjang einen heftigen Gegenschlag an, sollte es zu einem Angriff auf Südkorea kommen. Die US-Regierung hat bereits 1994 und 2002 für den Fall öffentlich über einen Einsatz von Atomwaffen gegen Nordkorea spekuliert.

Im Fall eines Kriegs zwischen Nord und Süd dürften aufseiten der Amerikaner auch Japan und vermutlich ebenso Australien und vielleicht sogar Taiwan direkt und indirekt in das Geschehen eingreifen.



US-Stützpunkte in Südkorea, Japan und im westlichen Pazifik:

● Luftwaffe ● Marine

In Japan unterhält das US-Militär mehr als 100 Basen mit 39.345 US-Soldaten. Die Siebte Flotte hat dort ihre Heimathäfen mit 50 bis 70 Schiffen und U-Booten. 140 Flugzeuge stehen für Einsätze bereit, darunter sind Bomber, die Atomwaffen tragen können. In Südkorea sind 34.805 US-Soldaten stationiert, die mit mehr als 300 Panzern ausgerüstet sind. Auf Guam dienen 3.831 Soldaten. Die Insel beherbergt die Andersen Air Force Base, auf der B52-Bomber und Kampfjets einsatzbereit sind.

Direkt betroffen wäre außer Südkorea noch China. Einst ein kommunistischer Bruderstaat der Koreaner, ist China inzwischen eine kapitalistische Parteidiktatur, die nur noch wenig mit Nordkorea gemein hat. 1961 schloss China noch unter Mao Zedong einen Beistandspakt mit Kim Il Sung, dem Großvater des aktuellen Diktators.