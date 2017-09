Die USA haben dem UN-Sicherheitsrat einen abgeschwächten Sanktionsentwurf zu Nordkorea vorgelegt. In der neuen Beschlussvorlage sind laut Aussagen von Diplomaten einige Strafmaßnahmen milder ausgefallen: So soll ein Ölembargo weiterhin vorgesehen sein, es soll aber schrittweise und nicht sofort in vollem Umfang umgesetzt werden.

Auch die geplanten Durchsuchungen verdächtiger nordkoreanischer Schiffe auf hoher See sollen mit weniger Härte geschehen. Die US-Regierung soll zudem Zugeständnisse beim Status von Nordkoreanern machen, die im Ausland arbeiten. Der Plan, das Vermögen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un auf ausländischen Konten einzufrieren, entfällt.



Damit geht die US-Regierung auf Russland und China zu. Beide Länder könnten im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen neue Sanktionen einlegen, ihre Zustimmung galt zuletzt als ungewiss. Das Gremium will am Montag über den Entwurf abstimmen. Am vergangenen Dienstag hatte die US-Regierung noch eine Resolution eingebracht, die so harte Sanktionen gegen Nordkorea wie nie zuvor vorsah.

Die südkoreanische Regierung sprach sich für harte Maßnahmen aus. Der Norden habe mit seinen anhaltenden Atom- und Raketentests einen Weg der Rücksichtslosigkeit eingeschlagen, sagte die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha. "Der Preis für diese kontinuierliche Provokation in eklatanter Missachtung friedliebender Mitglieder der internationalen Gemeinschaft werden Instabilität und wirtschaftliche Härten sein." Die südkoreanische Regierung habe sich dafür eingesetzt, dass ein Ölembargo Teil der neuen Strafmaßnahmen werde.



Die nordkoreanische Führung drohte den USA mit harten Konsequenzen, sollten weitere Sanktionen beschlossen werden. In einer Erklärung hieß es, die Regierung beobachte die Schritte der Vereinigten Staaten genau. Der Vorstoß der USA sei illegal, teilte das Außenministerium mit. Die USA würden einen "Preis dafür zahlen".

Zuvor hatte China bereits verschärfte UN-Sanktionen gegen Nordkorea umgesetzt. Nordkorea hatte in den vergangenen Tagen zunächst eine Rakete über Japan hinweggeschossen und dann angeblich eine Wasserstoffbombe gezündet. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea daraufhin mit einem Militäreinsatz gedroht.