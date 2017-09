Großbritanniens Premierministerin Theresa May will am heutigen Freitag mit einer Rede in Florenz neuen Schwung in die Brexit-Verhandlungen bringen. May werde darin unter anderem Ansätze für eine neue wirtschaftliche Partnerschaft und eine Übergangsphase nach dem offiziellen Austritt aus der EU vorschlagen, teilte Mays Büro mit. Sie werde sich außerdem zu den Rechten von EU-Ausländern im Vereinigten Königreich äußern.



Der Brexit solle nicht als Ende einer Beziehung, sondern als Start einer neuen Partnerschaft gesehen werden, hieß es in vorab veröffentlichten Auszügen der Rede. Beide Seiten wollten, dass der Brexit reibungslos über die Bühne gehe, teilte Mays Büro mit. EU-Verhandlungsführer hatten erklärt, die Gespräche könnten nicht fortschreiten, wenn bei bestimmten Schlüsselpunkten des Austritts keine Einigung erreicht werde.



Medienberichten zufolge könnte May ein Angebot im Streit um die Abschlussrechnung präsentieren. Die Rede ist von 20 Milliarden Euro. Das wäre allerdings deutlich weniger, als von der EU voraussichtlich gefordert wird. Experten rechnen mit 60 bis 100 Milliarden Euro, die London der Europäischen Union schuldet.



Am Donnerstag bemühte sich May in einer außergewöhnlich langen Kabinettssitzung um Einigkeit in ihrer Regierung vor der Rede. Das Kabinett ist geteilt: Auf der einen Seite stehen Minister, die wie Außenminister Boris Johnson wirklich an den Brexit glauben und einen scharfen Bruch mit der EU wollen. Auf der anderen Seite setzen sich Kabinettsmitglieder wie Finanzminster Philip Hammond für mildere wirtschaftliche Auswirkungen durch den Brexit mit Hilfe einer langen Übergangszeit ein.



Johnson hatte am Samstag mit einem Beitrag im Daily Telegraph für Aufsehen gesorgt, in dem er seine Vision eines "glorreichen Brexits" vorstellte. Demonstrativ kamen Außenminister Johnson und Hammond jedoch nach den Gesprächen Seite an Seite hinaus.



Die deutsche Wirtschaft fordert vor der Rede Mays konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen. "Für die deutsche Wirtschaft ist es höchste Zeit, dass Frau May endlich Lösungen anbietet", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben. "Insbesondere bei der Beteiligung am EU-Budget und bei den Rechten der EU-Arbeitnehmer in Großbritannien gibt es bisher keine Verhandlungsergebnisse." Die Betriebe auf beiden Seiten des Ärmelkanals benötigten Planungssicherheit.