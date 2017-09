Durch die Kämpfe zwischen Armee und muslimischen Rohingya-Rebellen in Myanmar sind möglicherweise mehr als 1.000 Menschen gestorben. Das schätzt der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Myanmar, Yanghee Lee. Die meisten Opfer seien Rohingya. Sollte die Einschätzung Lees stimmen, wäre die Zahl der Toten doppelt so hoch wie von der Regierung angegeben.



Das UN-Flüchtlingswerk meldete zudem, dass mittlerweile 270.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch geflohen sind. Die Zahl war in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Vor einer guten Woche waren es noch etwa 5.000 geflüchtete Rohingya gewesen.



Derweil nimmt die internationale Kritik an der faktischen Regierungschefin des Landes, Aung San Suu Kyi, zu. Die Politikerin ist Trägerin des Friedensnobelpreises.

Mehr als 370.000 Menschen unterzeichneten eine Petition, Suu Kyi den Nobelpreis abzuerkennen. Sie habe nahezu nichts unternommen, um dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit in ihrem Land zu stoppen. Der Südafrikaner Desmond Tutu, ebenfalls Friedensnobelpreisträger, warf Suu Kyi Untätigkeit vor und sagte: "Meine liebe Schwester: Wenn Schweigen der politische Preis für deinen Aufstieg in das höchste Amt Myanmars ist, dann ist dieser Preis ganz klar zu hoch."

Suu Kyi wies die Kritik zurück. Sie basiere auf "Fehlinformationen", das Ausland diene mit seiner Unterstützung für die Rohingya den "Interessen von Terroristen".

1/14 Ganz im südöstlichen Zipfel von Bangladesch liegt der Bezirk Cox's Bazar, der an dem myanmarischen Staat Rakhine grenzt. In Myanmar werden die muslimischen Rohingya von der buddhistischen Mehrheitsgesellschaft unterdrückt. Die Flüchtlinge auf dem Foto ziehen durch Reisfelder in Cox's Bazar. © Bernat Armangue/AP/dpa 2/14 Ein geflüchteter Rohingya. Ihre Vorfahren kamen wahrscheinlich während der britischen Kolonialzeit als Wanderarbeiter aus dem angrenzenden Bangladesch nach Myanmar, wo sie sich im Gebiet des Staates Rakhine niederließen. © Bernat Armangue/AP/dpa 3/14 In Rakhine trafen die Wanderarbeiter auf Muslime, die dort bereits lebten und deren Vorfahren möglicherweise arabische Händler warem. Die Grenze zwischen Rakhine und Cox's Bazar markiert der Naf-Fluss; diese flüchtenden Rohingya versuchen einen Arm des Naf Richtung Bangladesch zu überqueren. © Bernat Armangue/AP/dpa 4/14 Diese alte Dame und ihr Helfer haben den Naf mit einem Boot überquert und sind in Dakhinpara angekommen, dem südlichen Ende vom Cox's-Bazar-Distrikt. Nach Angaben der Behörden in Bangladesch ertranken mindestens fünf Kinder bei dem Versuch, mit Booten den Grenzfluss zu überqueren © Bernat Armangue/AP/dpa 5/14 Flüchtlingsboote, die auf dem Naf gekentert waren und bei Shah Porir Dip gefunden wurden. Laut den Behörden in Bangladesch konnten dabei 26 Frauen und Kinder der Rohingya gerettet werden. © Suvra Kanti Das/AP/dpa 6/14 Ein erschöpfter Rohingya hilft einer alten Frau und einem Kind, als diese in Ukhia (Cox's Bazar) im Flüchtlingslager Kutupalong ankommen. Nach der Massenflucht der Rohingyas aus Myanmar nach Bangladesch droht eine humanitäre Tragödie. © Bernat Armangue/AP/dpa 7/14 Diese Rohingya haben gerade die Grenze nach Bangladesch überquert und stehen nun in der Gegend von Gundum (Cox’s Bazar) für Essensrationen an. Die Flüchtlingszahlen sind noch einmal hochgeschnellt, nachdem vor zwei Wochen aufständische Rohingya im myanmarischen Rakhine zwei Polizeistationen angegriffen hatten. © Bernat Armangue/AP/dpa 8/14 Lebensmittelausgabe im Flüchtlingslager Kutupalong © Bernat Armangue/AP/dpa 9/14 Eine geflüchtete Rohingya-Frau wäscht in der Gegend von Tumbru im Niemandsland eines Grenzflusses ihren Topf aus. Auch jenseits der augenblicklichen Gewaltexzesse unterliegt das Leben der Rohingya in Rakhine harten Restriktionen. Sie sind dort nicht nur staatenlos, sie brauchen auch Genehmigungen, wenn sie ihre Dörfer verlassen oder heiraten wollen und wenn sie die Grenzen des Rakhine-Staates überqueren, droht ihnen Haft. © Bernat Armangue/AP/dpa 10/14 Ein geflüchtetes Kind im Kutupalong-Lager: Die Kindersterblichkeit im myanmarischen Rakhine ist dreimal höher, die allgemeine Sterblichkeit aufgrund von Infektionskrankheiten rund ein Drittel höher als im Rest Myanmars. © Bernat Armangue/AP/dpa 11/14 Angehörige der Rohingyas demonstrieren vor dem indischen Parlament in Neu-Delhi gegen die Unterdrückung und Gewalt in Myanmar. © Manish Swarup/AP/dpa 12/14 Auch in Pakistan demonstrieren Aktivisten gegen die Verfolgung der myanmarischen Muslime. © Shakil Adil/AP/dpa 13/14 Die erste Station nach der Flucht Richtung Bangladesch, kurz hinter der Grenze in Gundum (Cox's Bazar). © Bernat Armangue/AP/dpa 14/14 Dass in Myanmar schwere Unruhen herrschen, kann man beim Blick über den Fluss von Bangladesch aus unschwer erkennen. © Bernat Armangue/AP/dpa

Eine verfolgte Minderheit

In dem Land droht eine humanitäre Katastrophe. Menschenrechtsorganisationen berichten von Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die Armee soll ganze Dörfer niederbrennen.



Die Rohingya gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit betrachten die Rohingya als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele von ihnen seit Generationen in Myanmar leben. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Bangladesch wurden in Myanmar an einem Teil der Grenze Landminen platziert. Es wird vermutet, dass damit nach Bangladesch geflohene Rohingya an der Rückkehr gehindert werden sollen.