2/14

Die Flüchtlinge kommen in Cox's Bazar im Süden von Bangladesch an. Da die Flüchtlingslager überfüllt sind, harren Tausende Menschen in spontan errichteten Unterkünften am Straßenrand aus. "Sie haben gar nichts, sind hungrig und traumatisiert und haben keinen Zugang zu sauberem Wasser", sagte ein Experte der Internationalen Organisation für Migration (IOM).