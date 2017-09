In der Russland-Affäre des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump ist dessen Sohn Donald Trump Jr. vor dem Justizausschuss des Senats befragt worden. Laut der Eingangserklärung sagte Trump Jr., er habe ein Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Wesselnizkaja angesetzt, weil er interessiert gewesen sei, welche Informationen Wesselnizkaja über die demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton habe. Die Stellungnahme lag der New York Times und der Nachrichtenagentur AP vor.



Es sei demnach vor allem um Informationen über Clintons "Fitness, Charakter und Qualifikationen" gegangen. "Ich habe geglaubt, dass ich mir das zumindest anhören sollte", habe Trump Jr. gesagt. Bei dem Treffen sei dann jedoch nichts herausgekommen. Die Darstellung, er habe mit der russischen Regierung konspiriert, um die Wahl zu beeinflussen, wies Trump Jr. zurück.



Er hätte sich nach dem Treffen mit einem Berater besprechen wollen, um zu einer informierten Entscheidung zu gelangen, ob man den Informationen weitere Beachtung schenken solle, sagte er in der Stellungnahme.



An dem Treffen im Juni 2016 hatten auch Donald Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort und Schwiegersohn Jared Kusher teilgenommen. Der britische Musikagent Rob Goldstone, ein Partner der Familie Trump, hatte Trump Jr. zuvor eine E-Mail geschrieben, in der er ihm "sehr hochrangige und sensible Informationen" über Clinton anbot. Diese seien ein "Teil von Russlands Unterstützung für Mr. Trump". "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das.", hatte Trump Jr. darauf geantwortet.



Trump Jr. hatte seine E-Mails selbst veröffentlicht. US-Geheimdienste beschuldigen die russische Regierung seit längerem, sich in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Auch mehrere Kongressausschüsse, darunter das Justizkomitee, arbeiten die Geschehnisse auf.