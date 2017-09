Kurz vor halb zehn tritt der frisch gewählte Schweizer Bundesrat Ignazio Cassis ans Rednerpult. Und der FDP-Politiker sorgt für Gelächter im Saal, als er sich ausgerechnet auf die deutsche Sozialistin Rosa Luxemburg bezieht, um seinem Willen Ausdruck zu geben, auch für jene ein guter Bundesrat zu sein, die ihn nicht gewählt haben. "Die Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden."



Wenn Cassis damit den Linken die Hand reicht, wenn er die Schweiz als Willensnation beschreibt, geeint in ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt, wenn er sich als Schmied bezeichnet, der das Land zusammenschweißen will; wenn er die cohésion nationale beschwört, dann ist klar: Da wird aus einem freisinnigen Tessiner Nationalrat, bekannt und kritisiert für sein Lobbymandate in der Gesundheitsbranche und seine Vorwahlanbiederungen bei der nationalkonservativen SVP, welche die stärkste Fraktion im Parlament stellt, dann wird aus Ignazio Cassis – ein Schweizer Bundesrat.

Die Metamorphose dauert, je nach Auslegung 98 Tage – oder 42 Minuten. 98 Tage sind seit dem Rücktritt von Außenminister Didier Burkhalter am 14. Juni vergangen. In 42 Minuten wird Cassis am Mittwochmorgen in Bern gewählt.

Vom ersten Tag an ist Ignazio Cassis als Kandidat gesetzt. Er wird von seiner Kantonalpartei nominiert. Von der nationalen Parteiführung auf den Schild gehoben. Favorit ist er von Anfang an. Eine Rolle, die er heute ausfüllt. Mit 125 von 244 gültigen Stimmen wird der 56-jährige FDP-Nationalrat und Arzt bereits im zweiten Wahlgang gewählt. Er gilt als pragmatischer, eher rechter Politiker, ist kein Traumtänzer. Visionen sind für ihn – mit Referenz auf Helmut Schmidt – ein Fall für den Arzt. Cassis strebt seit jeher nach dem Machbaren. Für ihn persönlich hieß das: nach einem Bundesratssitz. Ja, der Mann ist ein Politkarrierist.

Dass sein Plan aufgeht, hat er auch der SVP zu verdanken. Diese gewinnt er in den vergangenen Wochen mit seinen kritischen Äußerungen zum wichtigsten außenpolitischen Thema des Landes: dem Verhältnis der Schweiz zur EU. Tage vor der Wahl sagt Cassis, dass er als Bundesrat die vertrackten Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU ganz simpel lösen würde: Mit der Reset-Taste. Die Idee – zurück auf Feld eins – kommt bei den Nationalkonservativen an. Ebenso die Aussage, er wolle keine fremden Richter. Damit spielt er auf die heftig umstrittene "Selbstbestimmungsinitiative" der SVP an, die verlangt, dass kein Schweizer Recht durch übergeordnetes Recht gebrochen werden darf. Die Europäische Menschenrechtskonvention wäre damit in Gefahr.

Für SVP-Präsident Albert Rösti ist diese Haltung zum EU-Dossier ein Versprechen. "Ich gehe davon aus, dass sich Herr Cassis daran erinnern wird, wenn er politisiert, dass die rund 70 Stimmen aus der SVP seine Wahl ermöglicht haben", sagt er am Nachmittag. Neobundesrat Cassis sieht das nicht so eng. Ein Wahlkampfetikett ist noch kein Versprechen. Der von FDP und SVP herbeigewünschte – oder je nach Sichtweise heraufbeschworene – Rechtsrutsch im Bundesrat dürfte auch nach dieser Wahl ausbleiben. Denn die Voten des Frischgewählten zum Eurodossier, sie sind deutlich: "Es gilt den bilateralen Weg auszubauen", sagt Ignazio Cassis bei der Pressekonferenz im Anschluss an seine Wahl – und bekennt sich damit zum Weg, den die Schweiz eingeschlagen hat.

Dass der Spuk so schnell vorüber war, dass es keine Störmanöver, nicht einmal Juxkandidaten gab, überrumpelte den einen oder anderen Journalisten in der Wandelhalle des Bundeshauses. Jenem Ort also zwischen Nationalratssaal und Raucherbalkon, wo Politik auf Publizistik trifft. Halbe Inlandredaktionen waren angereist, um das Absehbare minutiös zu begleiten, dem Anlass entsprechend im Sonntagsgewand. Das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen war mit einem Großaufgebot zur Stelle. Ad hoc analysieren. Live zwischenkommentieren, Parlamentariern ein Statement abringen. Für viele ging es aber einfach darum, dabei zu sein an diesem Tag, der die Schweizer Politik für einmal so unschweizerisch groß und einfach erscheinen lässt. Mann gegen Mann gegen Frau.

Aber eben, die Sache war schnell klar. Die beiden Mitbewerber von Ignazio Cassis, Pierre Maudet und Isabelle Moret hatten einen zu großen Makel: Sie sind keine Tessiner. Das sagt viel über die Schweiz aus, dieses kompliziert strukturierte Land, das um steten sprachregionalen Ausgleich besorgt ist. Vor 18 Jahren trat der letzten Tessiner Bundesrat aus der Landesregierung zurück – eine gefühlte Ewigkeit für die Schweizer südlich des Gotthards. Auch wenn es dabei mindestens so sehr um eine symbolische wie um die tatsächliche Einbindung der italienischen Schweiz in die Landesregierung geht. Föderalistisch, wie die Schweiz funktioniert, werden die Lösungen für die Probleme, die den südlichen Kantonsteil belasten – Grenzgänger, Lohndumping, verstopfte Straßen – auch in Zukunft öfter in Bellinzona als in Bern gefunden werden. Jeder Kanton ist seines Glücks eigener Schmied.

Kurz nach elf Uhr. Rote und blaue Ballone, es sind die Farben des Tessins, werden in den Himmel über dem Bundeshaus geschickt. Während Ignazio Cassis zum Antrittsfoto mit seinen sechs Amtskollegen geht, feiern seine Anhänger draußen an der Sonne. In aller Früh, morgens um fünf, sind sie losgezogen. Nun machen sie hier in Bern die Bundesratswahl zum Volksfest.