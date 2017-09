Im Weltsicherheitsrat will auch China Sanktionen gegen Nordkorea verabschieden. Die erneuten Atomtests in Nordkorea seien ein Grund für die Entscheidung der chinesischen Regierung gewesen. Sein Land unterstütze "weitere Schritte" des höchsten UN-Gremiums, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua den chinesischen Außenminister Wang Yi in Peking.

Schlüssel zur Lösung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel seien "sowohl Sanktionen als auch Dialog". Sanktionen seien nur die eine Hälfte, während Dialog die andere sei. Beides müsse Hand in Hand gehen. Der Außenminister gab keine weiteren Details und äußerte sich auch nicht zu dem Ölembargo, das die USA im Sicherheitsrat durchsetzen wollen.

Chinas Militär führt Übung gegen einen "Überraschungsangriff" durch

An nordkoreanischen Gewässern unternahm das chinesische Militär eine Übung gegen einen "Überraschungsangriff". Das Pekinger Verteidigungsministerium bestätigte die Manöver, beschrieb sie aber als "Routine". Sie erfolgten innerhalb des jährlichen Plans, die Fähigkeit der Truppen zu verbessern, "und sind nicht gegen ein bestimmtes Land oder Ziel gerichtet".

Bei den Übungen der Luftwaffe im Golf von Bohai, die schon am Dienstag abgehalten wurden, seien "überraschende, tieffliegende Ziele über dem Meer" abgewehrt worden, hieß es in chinesischen Staatsmedien. Der Golf von Bohai grenzt an die Koreabucht vor der nordkoreanischen Küste und an das Gelbe Meer. Ob es einen Zusammenhang zwischen Nordkoreas Atomtest und den Manövern gab, blieb unklar. Doch fanden sie angesichts der wachsenden Spannungen große Beachtung.