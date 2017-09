Wieder sind in der Stadt St. Louis zunächst friedliche Proteste in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei schrieb auf Twitter, aufgebrachte Demonstranten hätten in der Nacht zu Montag Polizisten mit Gegenständen beworfen und Schaufenster zerschlagen. Laut der Zeitung St. Louis Post-Dispatch wurden mehrere Geschäfte und Lokale beschädigt. Auslöser der Proteste war der Freispruch für einen weißen Ex-Polizisten, der 2011 einen Afroamerikaner erschossen hatte.

Die Proteste hatten am Sonntag friedlich begonnen: Mehr als 1.000 Menschen hatten sich vor dem Hauptquartier der Polizei versammelt. Dort hielten sie schweigend eine sechsminütige Zeremonie zum Gedenken an den schwarzen 24-Jährigen ab, der 2011 erschossen worden war. Männer und Frauen demonstrierten gegen das aus ihrer Sicht ungerechte Urteil in dem Tötungsfall.

Vor und nach der Gedenkzeremonie marschierten die Protestierenden mehrere Stunden lang durch die Straßen und riefen Slogans wie "So sieht Demokratie aus". Bis zum Abend hatte sich die Kundgebung weitgehend aufgelöst, rund 100 Teilnehmer zogen jedoch weiter durch die Innenstadt, warfen Scheiben von Geschäften und Hotels ein und stürzten Pflanzkübel um.



Mehr als 80 Festnahmen

Medienberichten zufolge wurden bei den Krawallen elf Polizisten verletzt. Mehr als 80 Menschen wurden in der Nacht zum Montag festgenommen, wie die Polizei im US-Bundesstaat Missouri mitteilte. Bereitschaftspolizisten seien auch mit Pfefferspray gegen Personen vorgegangen, die einem Aufruf zur Auflösung der Kundgebung nicht Folge geleistet hätten. Die Bürgermeisterin von St. Louis, Lyda Krewson, machte "eine kleine Gruppe von Unruhestiftern" für die Krawalle verantwortlich.



Ein Gericht in St. Louis hatte am Freitag einen 36-jährigen früheren Polizisten vom Vorwurfs des Mordes freigesprochen. Im Rahmen von Drogenermittlungen hatte er vor sechs Jahren den 24-jährigen Afro-Amerikaner verfolgt und in dessen Auto erschossen. Der Polizist hatte ausgesagt, er habe den Mann in Notwehr erschossen, als er nach einem Revolver griff. Die Waffe ist aber auf mehreren Überwachungs- und Handyvideos nicht zu sehen. Eine Kamera im Polizeiwagen hielt hingegen fest, wie er zu einem Kollegen sagte, dass er den mutmaßlichen Drogenhändler töten werde.

Die Staatsanwaltschaft warf dem ehemaligen Polizisten vor, nachträglich eine Waffe in das Auto des Getöteten gelegt zu haben um den Todesschuss zu rechtfertigen. Doch das Gericht wies diese Darstellung zurück. Eine Mordabsicht bei dem früheren Polizisten Jason Stockley lasse sich aus Mangel an Beweisen nicht feststellen.

An den Protesten am Freitag hatte sich auch der Vater des vor drei Jahren in Ferguson erschossenen Michael Brown beteiligt. Auch er wurde von einem Polizisten getötet. Der Fall löste wochenlange Unruhen in den USA aus. Der verantwortliche Polizist wurde ebenfalls nicht verurteilt, obwohl der 18-jährige Brown unbewaffnet war. Seitdem protestiert die Bewegung Black Lives Matter in vielen Städten der USA gegen Polizeigewalt, die sie als rassistisch motiviert und von der Justiz toleriert bezeichnet.