Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei verurteilt. Solche Festnahmen hätten in den "allermeisten Fällen keine Grundlage", sagte Merkel beim Bundesmittelstandstag in Nürnberg. "Deshalb müssen wir hier auch entschieden reagieren", sagte die Kanzlerin und kündigte an, dass die Bundesregierung ihre Türkeipolitik "vielleicht weiter überdenken" werde.

Zuvor hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass im Flughafen vom südtürkischen Antalya zwei deutsche Staatsbürger festgenommen worden waren – offenbar aus "politischen Gründen", wie eine Sprecherin sagte. Die Festgenommenen haben keinen türkischen Pass. Die Hintergründe des Vorgangs sind unklar. "Wir wissen zur Stunde noch nicht einmal, ob sie bei der Ein- oder Ausreise verhaftet worden sind", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Insgesamt sind nun 55 Deutsche in der Türkei in Haft, zwölf davon aus politischen Gründen.

Die jüngsten Festnahmen hätten "mit unseren Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun", sagte Merkel. Unter diesen Umständen kämen Gespräche über eine Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei nicht infrage. Dieses Veto hatte Merkel bereits am Dienstag angekündigt.



Auch der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach sich gegen Verhandlungen über die Zollunion aus. Er nannte die Festnahmen einen gravierenden Vorgang und schloss eine Reisewarnung an deutsche Türkeiurlauber nicht aus. Nach den kürzlich verschärften Hinweisen des Auswärtigen Amtes müsse geschaut werden, "wie weit man in der Skala da gehen kann".



Reaktionen sollen festgenommenen Deutschen helfen

Schulz forderte von der Bundesregierung, in den kommenden Tagen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Er schlug vor, dass die EU keine Gelder mehr an die Türkei zahlen solle, die das Land durch die EU-Beitrittsverhandlungen erhält. Das würde allerdings den Abbruch der Verhandlungen voraussetzen – eine dafür notwendige einstimmige Entscheidung der EU-Staaten ist unwahrscheinlich.

Bei allen Maßnahmen müsse geprüft werden, ob die Entscheidungen helfen könnten, die Deutschen schnell freizubekommen, sagte Schulz. Man solle nicht wohlfeil nach Reaktionen rufen, sondern genau identifizieren, wie man am Ende tatsächlich den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan treffen könne.

Özdemir hält Erdoğan für einen "Geiselnehmer"

Bei Reaktionen anderer deutscher Politiker mischte sich Empörung über Erdoğan mit Kritik an der eigenen Regierung. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir nannte Erdoğan in der Bild einen "Geiselnehmer", der die Würde seines Amtes mit Füßen trete. Niemand könne mehr mit gutem Gewissen sagen, dass die Türkei derzeit sicher sei.



Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dağdelen warf der Bundesregierung vor, zu zaudern. Sie forderte eine unverzügliche offizielle Reisewarnung. FDP-Chef Christian Lindner sprach sich in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für eine Reisewarnung aus.

Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli vergangenen Jahres hatte Erdoğan den Ausnahmezustand im ganzen Land verhängt. Seitdem wurden Zehntausende Staatsbedienstete festgenommen. Sie sollen der Gülen-Bewegung angehören. Die türkische Regierung macht die Bewegung für den Putschversuch verantwortlich.

Der bekannteste deutsche Verhaftete ist der Journalist Deniz Yücel. Er ist am Freitag seit 200 Tagen im Gefängnis.