Anwälte in der Türkei können ihren Beruf nach Einschätzung deutscher Juristen nicht mehr unbehelligt ausüben. Die Situation in der Anwaltschaft in der Türkei verschlechtere sich von Woche zu Woche, sagte Ulrich Schellenberg, der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zustände in der türkischen Justiz bezeichnete er als unhaltbar: "Anwälte werden in Mithaftung genommen für ihre Mandanten. Das ist eine perfide Logik, zu sagen: 'Wer einen Angeklagten verteidigt, ist selbst auch schon böse'."



Schellenberg äußerte sich besorgt über die Repressionen, denen sich Anwälte in der Türkei ausgesetzt sähen: In einigen Fällen hätten Angeklagte keinen Verteidiger mehr gefunden, "weil die Anwälte Angst haben". Seit Juli 2016 wurden in der Türkei mehr als 3.800 Richter und Staatsanwälte ihres Amtes enthoben, mehrere Rechtsanwälte sollen wegen Terrorverdachts inhaftiert worden sein. So hatte erst am Donnerstag ein Gericht in Istanbul für 14 Anwälte Untersuchungshaft angeordnet haben. Ihnen wird nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Mitgliedschaft in einer linksextremistischen Terrororganisation vorgeworfen.



Vertreter des Deutschen Anwaltvereins seien mehrfach in die Türkei gereist, sagte Schellenberg, und hätten eine dramatische Verschlechterung der Situation beobachten können. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan warf der Rechtsanwalt vor, ein "System der Angst" etablieren zu wollen. "Das ist Gift für die unabhängige Justiz." Auch kritisierte Schellenberg, dass das Anwaltsgeheimnis in der Türkei nicht gewahrt werde. Unter diesen Bedingungen sei eine Anwaltsbetreuung nur schwer möglich, auch für die in der Türkei inhaftierten Deutschen.



Derzeit befinden sich mehrere Deutsche in türkischer Haft, unter ihnen der Korrespondent der Welt, Deniz Yücel, und der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner. Insgesamt sitzen aktuell 55 deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen, bei zwölf von ihnen werden politische Gründe vermutet.



Schellenberg warnte auch deutsche Berufskollegen, die in der Türkei tätig sind, vor "willkürlichen Verhaftungen" durch die türkische Justiz. Der Vereinspräsident betonte: "Das ist kein Rechtsstaat mehr. Das sind autoritäre Strukturen. Es gibt keine Unschuldsvermutung. Es gibt keine effektive Verteidigung. Es gibt keine unabhängige Justiz."