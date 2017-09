Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat dazu aufgerufen, den Nordkorea-Konflikt diplomatisch zu lösen. Die internationale Gemeinschaft müsse "alle diplomatischen Mittel nutzen", sagte Gabriel in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Damit solle die Lage entschärft und dann ein Ausgangspunkt für längerfristige Lösungen gefunden werden.

Gabriel sprach sich für eine geschlossene Haltung der Weltgemeinschaft gegenüber Nordkorea aus. Das Land stelle eine "ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden" dar. Die Staatengemeinschaft müsse ein klares Signal aussenden, dass die nuklearen Provokationen Nordkoreas nicht akzeptiert würden.

Ähnlich äußerte sich der chinesische Außenminister Wang Yi. Sein Land setze sich weiter für eine entnuklearisierte koreanische Halbinsel ein und fordere alle Beteiligten auf, dazu konstruktiv dazu beizutragen. Der einzige Weg zu diesem Ziel sei politischer Dialog. "Wir rufen Nordkorea dazu auf, nicht weiter in die eingeschlagene gefährliche Richtung zu gehen", forderte Yi.



Vor zwei Tagen hatte US-Präsident Donald Trump ebenfalls in der UN-Generalversammlung damit gedroht, Nordkorea notfalls mit einem Militärangriff "völlig zu zerstören". Kurz vor Gabriels Rede hatte Trump zudem neue wirtschaftliche Sanktionen angekündigt, die zahlreiche Industriezweige Nordkoreas treffen sollen. Das US-Finanzministerium könne zudem nun gegen ausländische Banken vorgehen, die in Geschäfte mit Nordkorea verwickelt seien, sagte Trump.



Parallel zur Generalversammlung einigten sich auch die EU-Mitgliedstaaten auf neue Strafmaßnahmen gegen das Land. Dazu gehören nach Angaben von Diplomaten ein vollständiges Verbot von Investitionen und Ölexporten sowie die Belegung weiterer nordkoreanischer Vertreter mit Einreise- und Vermögenssperren.

"Militärischer Hysterie ist ein Desaster"

Nordkorea hatte die internationale Gemeinschaft in den vergangenen Wochen mit einem erneuten Atomwaffentest sowie Testflügen von Interkontinentalraketen provoziert. Trump verhöhnte Machthaber Kim Jong Un in seiner Rede als "Raketenmann auf einer Selbstmordmission".

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow ging in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung auf den Konflikt ein. Er warnte davor, Sanktionen im Alleingang zu verhängen, die über Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats hinausgehen. Wie falsch solch "einseitigen Schritte" seien, habe sich am Beispiel des US-Embargos gegen Kuba gezeigt. Der UN-Sicherheitsrat hatte im August und September zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Nordkorea beschlossen.

Lawrow sprach von einer "gefährlichen Spirale der Konfrontation". Es gebe keine Alternative zu einer Lösung mit diplomatischen Mitteln. "Militärische Hysterie ist nicht nur eine Sackgasse, sie ist ein Desaster."

Gabriel warnt vor nationalem Egoismus

Dennoch lobte der russische Außenminister Trumps Fokus auf nationaler Souveränität. Diese sei ein Grundsatz, "dem wir uns alle anschließen können". Länder mit anderen Werten und anderer Kultur könnten nicht nur nebeneinander existieren, sondern Seite an Seite arbeiten.

Bundesaußenminister Gabriel hingegen warnte vor nationalem Egoismus in der Weltpolitik. Ohne Trumps Namen zu nennen, kritisierte er das Leitmotiv von dessen Präsidentschaft, America First. Das Motto führe nur zu mehr nationalen Konfrontationen und zu weniger Wohlstand, sagte Gabriel. Am Ende gebe es nur Verlierer.