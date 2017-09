Im Atomstreit mit Nordkorea wollen die USA ein internationales Ölembargo gegen das kommunistisch regierte Land erreichen. Das geht aus einem Resolutionsentwurf hervor, der an die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in New York ging. Dem Entwurf zufolge strebt die Regierung Donald Trumps zudem das Einfrieren des Vermögens von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an.



Der Sicherheitsrat soll auch darüber entscheiden, ob ein Embargo auf Textilexporte aus Nordkorea verhängt werden soll, heißt es in dem Text weiter. Die USA, die von Großbritannien und Frankreich unterstützt werden, streben eine Abstimmung im Sicherheitsrat am Montag an. Die Vetomächte Russland und China haben bislang noch keine Zustimmung für eine weitere Sanktionsrunde signalisiert.

Das Regime in Pjöngjang hatte am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet. Nach einer neuen Einschätzung Japans hatte diese eine Sprengkraft von 160 Kilotonnen – mehr als zehnmal so viel wie die Atombombe, welche die US-Streitkräfte 1945 über Hiroshima abwarfen. Nach Satellitenaufnahmen, die Südkorea veröffentlichte, führte die Detonation zu Erdrutschen im Gebiet des nordkoreanischen Atomwaffentest-Geländes Punggye-ri.

Atombombe Das Prinzip Kernspaltung Das Prinzip von Atombomben beruht auf der enormen Energie, die frei wird, wenn ein schwerer Atomkern in mehrere leichtere zerfällt. Beschießt man ihn mit Neutronen, kann man diesen Prozess gezielt auslösen. Für die technische Nutzung der Kernspaltung kam zunächst nur Uran-235 in Betracht (der Name bedeutet, dass dieses Isotop des Elements Uran 235 Kernbausteine enthält, 92 Protonen und 143 Neutronen). Es kommt nur zu 0,7 Prozent in Natururan vor, das vor allem aus dem Uran-238 (mit drei Neutronen mehr) besteht. Für Kernwaffen muss Uran-235 durch physikalische Verfahren auf einen Anteil von typischerweise 93 Prozent angereichert werden. Die Kettenreaktion Bei der Spaltung von Uran-235 werden im Mittel 2,5 schnelle Neutronen frei, von denen jedes wieder andere Kerne spalten kann. Dadurch kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wenn das Volumen des spaltbaren Materials so groß ist, dass nicht zu viele der Neutronen nach außen verloren gehen; diese Mindestmenge ist die sogenannte kritische Masse. Die Spaltung von Uran-235 ist umso effektiver, je langsamer die Neutronen sind; in Atomreaktoren bremst sie ein Moderator (meist Wasser) auf Umgebungstemperatur ab. Man spricht deshalb von thermischen Neutronen. Ein Konkurrenzprozess ist der Einfang von Neutronen durch Uran-238. Dabei entsteht ein neues Element, Plutonium, das leichter spaltbar ist als Uran-235, also eine geringere kritische Masse erfordert. Als Nebenprodukt der Prozesse im Reaktor ist es sehr viel preiswerter herzustellen. Unterschied zum Reaktor Eine Atombombe funktioniert fundamental anders als ein Reaktor. Insbesondere darf sie keinen Moderator enthalten. Das entscheidende physikalische Problem ist, im etwa gleichen Volumen einer konventionellen Bombe eine millionenfach höhere Energie aufzubauen. Nur dann ist die Explosion auch entsprechend stärker. Dazu muss das Material viele Millionen Grad Celsius heiß werden. Aber oberhalb von rund 3.000 Grad Celsius wird die ganze Bombe gasförmig und beginnt sich auszudehnen; mit abnehmender Dichte reißt die Kettenreaktion sofort ab. Der Prozess der Aufheizung muss also abgeschlossen sein, bevor sich die Atome nennenswert in Bewegung setzen. Mit thermischen Neutronen wie in einem Reaktor kann das nicht gelingen, weil sie ja nicht schneller sind als ihre Umgebung. Die Neutronen aus dem Zerfall des Uran-235 müssen in einer Bombe daher direkt und ohne Abbremsung weitere Kerne spalten. Allerdings ist dann der Wirkungsquerschnitt, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses, etwa 500 Mal kleiner. Deswegen läuft der Vorgang immer noch nicht rasch genug ab, um den gesamten verfügbaren Brennstoff zu spalten. Denn die Freisetzung der Energie durch die Kettenreaktion braucht ihre Zeit. Hohe Ineffizienz Ein Kilogramm Uran-235 enthält 10^24 Kerne. Wenn jeweils zwei Neutronen neue Spaltungen auslösen, dann bedarf es zu dessen vollständiger Umwandlung 80 Neutronengenerationen (10^24 = 2^80). Ein schnelles Neutron legt im Durchschnitt bis zur nächsten Spaltung 17 Zentimeter zurück. Für diese "freie Weglänge" benötigt es zehn Nanosekunden. Nach 80 Generationen ist also fast eine Mikrosekunde vergangen. In dieser Zeitspanne erfolgt aber bereits die thermische Ausdehnung. Die Bombe explodiert schon, wenn erst ein kleiner Teil des Materials gespalten wurde – die über Hiroschima abgeworfene bereits nach der Spaltung von nur einem Prozent der enthaltenen 64 Kilogramm Uran-235. Und selbst diese geringe Effizienz ist nur zu erzielen, wenn ein Neutron die Bombe genau in dem Moment zündet, bei dem die größtmögliche kritische Masse zusammengebracht wurde. In der Hiroschima-Bombe hat eine Kanone zwei unterkritische Massen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde zusammengeschossen. Dabei vergingen 0,2 Millisekunden zwischen dem Erreichen der so genannten "ersten Kritikalität", bei der bereits eine Kettenreaktion ablaufen kann, und dem Maximum der Kritikalität, bei dem die Bombe am effizientesten zündet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bombe während dieser Zeitspanne durch zufällig eintreffende Neutronen aus der Umgebung oder aus dem Zerfall des Urans zu früh gezündet wurde und mit wenig Wirkung verpuffte, lag bei 1,7 Prozent. Bei einer ebenso gebauten Plutoniumbombe jedoch läge dieser Wert nahe 100 Prozent, weil im Reaktor neben dem gewünschten Brennstoff Plutonium-239 immer auch ein weiteres Isotop dieses Elements entsteht, Plutonium-240. Wegen seiner relativ hohen Wahrscheinlichkeit für Spontanspaltung emittiert es Neutronen. Deshalb muss die Kritikalität sehr viel schneller erreicht werden; dies gelingt durch Implosion einer Hohlkugel aus Plutonium, welche die Dichte des Spaltstoffs auf das Drei- bis Fünffache steigert. Die Frage, wie groß der Anteil von Plutonium-240 in einer effizienten Bombe sein darf, ist wichtig, um die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung von Plutonium aus zivilen Reaktoren zu beurteilen.

Trump hat Nordkorea in den vergangenen Wochen mit "Feuer und Wut" gedroht, sollte das Regime seine militärischen Ambitionen nicht zurückfahren. Vor der Abstimmung im US-Sicherheitsrat versuchte der US-Präsident, auch andere Staatschefs von seiner Linie zu überzeugen. So sagte er nach einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, dieser würde ihm in der Bewertung der Nordkorea-Krise "hundertprozentig zustimmen". Auf die Frage, ob er militärisch gegen Nordkorea vorgehen wolle, sagte Trump, dies sei "nicht unsere erste Wahl". Er fügte hinzu: "Wir werden sehen, was geschieht."

Nach einem Gespräch Trumps mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag teilte das Weiße Haus mit, der Präsident habe gesagt, es sei jetzt nicht die Zeit dafür, mit Nordkorea zu reden. Die USA behielten sich alle Optionen vor, sich selbst und ihre Verbündeten zu verteidigen.



Anders bewertet Russland den Konflikt. Präsident Wladimir Putin sagte, härtere Sanktionen gegen Nordkorea seien sinnlos und wirkungslos. Sie hätten keinen Einfluss auf die Regierung in Nordkorea, könnten stattdessen aber das Leiden der Bevölkerung deutlich vergrößern. Putin warb stattdessen für Gespräche mit dem Regime. Russland hat im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht. Macht es davon Gebrauch, kann die Resolution nicht verabschiedet werden.