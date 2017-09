Mit einer überwältigenden Mehrheit von mehr als 92 Prozent haben die Kurden im Nordirak für ihre Unabhängigkeit gestimmt. Das gab die Wahlkomission bekannt. Demnach stimmten knapp 3,3 Millionen Menschen für eine Abspaltung. Doch das Referendum ist nicht bindend und wird von der Zentralregierung in Bagdad nicht akzeptiert. Stattdessen hat die Abstimmung einen neuen Konflikt geschaffen, der auch von den irakischen Nachbarn mit eigener kurdischer Minderheit aufmerksam und kritisch beobachtet wird – insbesondere der Türkei, aber auch im Iran.

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi sagte nach Bekanntgabe des Ergebnisses, er wolle den Streit nicht mit militärischer Gewalt lösen. Er wolle keinen "Kampf zwischen irakischen Bürgern". Er setze auf die Durchsetzung der Bundesautorität "in der kurdischen Region mit der Kraft der Verfassung".



Das Parlament hat dem irakischen Ministerpräsidenten dazu Vollmachten erteilt, etwa die Stationierung von Truppen in der ölreichen Stadt Kirkuk. Die Region liegt eigentlich außerhalb des kurdischen Autonomiegebiets, wird aber seit 2014 von kurdischen Peschmerga kontrolliert. Die Kämpfer hatten die Stadt und die angrenzenden Ölfelder 2014 übernommen, nachdem die irakische Armee vor der anrückenden Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) floh. Die Kurden beanspruchen traditionell die auch von Arabern und Turkmenen bewohnte Region. Auch dort nahm die Bevölkerung an der Abstimmung teil.

Das Parlament erklärte nun in einer – am Mittwoch noch einmal abgeänderten – Resolution, einen Dialog mit den Kurden solle es nicht geben, bis das Referendumsergebnis aufgehoben ist. Die Organisatoren der Volksabstimmung, darunter auch der kurdische Präsident Masud Barsani, sollten vor Gericht gestellt werden. Diese Forderungen sind für Al-Abadi zwar nicht bindend, dennoch hat auch er gefordert, dass es keinen Dialog gebe, solange das Referendum nicht annulliert sei.



Ob die Unabhängigkeit erklärt wird, ist ungewiss

Barsani wiederum zeigte sich nach dem Referendum verhandlungsbereit. In einer Fernsehansprache forderte er Al-Abadi am Dienstagabend auf, "die Tür zum Dialog nicht zuzuschlagen, da die Probleme durch Dialog gelöst werden können". Mit dem Referendum habe er nicht "die Grenzen (der Kurdenregion) bestimmen" wollen, sagte Barsani. Schon vor dem Volksentscheid hatte Barsani gesagt, er werde im Fall einer Mehrheit für die Abspaltung nicht direkt die Unabhängigkeit erklären. Es wurde vermutet, dass er mit dem Referendum vor allem seine Verhandlungsposition gegenüber der Regierung Al-Abadis stärken wollte. Allerdings droht nun ein offener Konflikt mit Bagdad.

Al-Abadi hat die kurdischen Behörden bereits angewiesen, die Kontrolle über die Flughäfen bis Freitag an die irakischen Bundesbehörden zu übergeben. Sollten sie dem nicht nachkommen, werde ein Flugverbot verhängt. Das Bagdader Verkehrsministerium hat internationale Fluggesellschaften angewiesen, ab Freitagabend Flüge nach Erbil, der Hauptstadt der kurdischen Region, und Sulaimanija, der zweitgrößten kurdischen Stadt, auszusetzen.

Die libanesische Middle East Airlines und die ägyptische EgyptAir teilten mit, sie würden dem nachkommen. Die Billigfluggesellschaft Fly Dubai will ab Samstag nicht mehr Erbil anfliegen. Auch die Türkei kündigte an, dass ab Freitagabend die kurdischen Flughäfen von Turkish Airlines, AtlasGlobal und Pegasus nicht mehr angeflogen würden.