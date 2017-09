Nach dem Willen Donald Trumps sollen im kommenden Jahr nur noch 45.000 Flüchtlinge in den USA aufgenommen werden. Die Regierung legte dem Kongress einen entsprechenden Vorschlag vor. Sollte er umgesetzt werden, wäre es der niedrigste Wert seit Einführung des Gesetzes zur Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 1980.

Seit Juni gilt in den USA ein Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Die Verfügung läuft allerdings am 24. Oktober aus. Noch ist nicht klar, ob die Regierung den temporären Einreisestopp um weitere Wochen oder Monate verlängern will.

Erst am Sonntag hatte Trump per Verordnung neue und zeitlich unbefristete Einreisebeschränkungen für Bürger von acht Staaten verhängt, wovon sechs eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung haben.

Donald Trump hatte erstmals Ende Januar ein dreimonatiges Einreiseverbot gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern erlassen. Flüchtlinge aus Syrien sollten laut dem Dekret überhaupt nicht mehr in das Land gelassen werden. Das Einreiseverbot war mehrere Male von Gerichten gestoppt und von der Regierung neu aufgelegt worden. Erst als das Oberste Gericht zustimmte, trat es in Kraft.

In den USA ist es durchaus üblich, dass die Regierung eine jährliche Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen festlegt. Die niedrigste Begrenzung der vergangenen Jahrzehnte wurde 1986 von Präsident Ronald Reagan verhängt und lag bei 67.000. Im laufenden Jahr haben die USA bislang rund 54.000 Flüchtlinge aufgenommen, 2016 waren es noch 85.000. Trump begründet seine Einwanderungspolitik mit der Abwehr von Terrorgefahren.

"Die Sicherheit unserer amerikanischen Bevölkerung ist unsere erste Sorge", sagte jetzt ein Regierungsmitarbeiter. Es solle sichergestellt werden, dass nur solche Menschen ins Land kämen, die kein "Risiko für die Sicherheit unseres Landes darstellen".