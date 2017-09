Arturo Fernandez war ein ganz normales Kind in Kalifornien: Er kickte im Fußballclub seiner Kirchengemeinde und spielte auf dem Gameboy Pokémon. Die Normalität endete, als er sich für einen Kurs am Community College anmelden wollte – dafür brauchte er seine Sozialversicherungsnummer. "Du hast keine", eröffnete ihm seine Mutter. "Du bist hier nicht geboren, du bist kein US-Bürger."

Fernandez gehört zu den etwa elf Millionen Menschen, die ohne Papiere in den USA leben – entweder, weil sie illegal über die Grenze gekommen oder nach Ablauf ihres Visums nicht ausgereist sind. An sein Geburtsland Mexiko oder daran, wie er als Dreijähriger die Grenze überquerte, erinnert er sich kaum.

In Kalifornien konnte Fernandez zwar studieren, weil der Bundesstaat ein Förderprogramm für illegale Einwanderer hat, doch sein Leben schien in einer Sackgasse zu enden: Nach seinem Abschluss in Angewandter Mathematik und Statistik würde er keinen regulären Job annehmen dürfen. Doch er hatte Glück: 2012 erließ der damalige Präsident Barack Obama ein Dekret, das Kindern von Papierlosen Sonderrechte einräumt. Wer nach 1981 geboren ist, vor 2007 als unter 16-Jähriger in die USA gebracht wurde und keine Straftaten begangen hat, darf unter einem Programm mit dem Titel Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) arbeiten, einen Führerschein machen und ist vor einer Abschiebung sicher.



Die "Träumer" sind Vorzeige-Einwanderer

Fernandez und etwa 800.000 andere junge Leute bewarben sich erfolgreich für das Programm. Obama schenkte ihnen den Amerikanischen Traum, der ihren Eltern verwehrt bleibt. Die DREAMers, wie sie sich fortan nannten, sind die Lieblingseinwanderer der US-Amerikaner. Fast alle wuchsen zweisprachig auf und genossen als Erste in der Familie eine exzellente Ausbildung an US-Schulen und Hochschulen. Das Daca-Programm holte sie aus dem Schattendasein, das andere Papierlose führen – sie machten Karriere oder wurden als Bürgerrechtler zum Gesicht der Papierlosen.



91 Prozent der Daca-Empfänger arbeiten einer Studie des Politologen Tom K. Wang zufolge, viele studieren nebenbei. Arbeitslos sind nur fünf Prozent, das entspricht dem US-Schnitt. Das Programm zu beenden, würde die US-Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt demnach 460 Milliarden US-Dollar (387 Milliarden Euro) kosten.



Vor Obamas Dekret hatten sich viele der jungen Einwanderer mit Schwarzarbeit über Wasser gehalten; plötzlich stand ihnen der legale US-Arbeitsmarkt offen. Der Umfrage zufolge bekamen zwei von drei Daca-Empfängern anschließend einen besser bezahlten Job, ihr Stundenlohn stieg um 42 Prozent – entsprechend stiegen auch ihre Steuerabgaben.



"Daca hat Unglaubliches geleistet", sagt die deutschstämmige Anwältin für Einwanderungsrecht, Dagmar Butte, die seit Jahrzehnten in den USA arbeitet. "Diese jungen Leute können endlich das tun, woran ihr Status sie zuvor gehindert hat: zur Uni gehen, im Militär dienen, Jobs annehmen und sich mit ihren Familien in der Öffentlichkeit zeigen. Und ihre Kinder können endlich mit der Gewissheit schlafen, dass Mama oder Papa nicht einfach abgeholt werden können."



Butte war eine der Beraterinnen, die das Daca-Dekret für den damaligen Senator von Illinois – und Präsidentschaftskandidaten – Barack Obama entwarfen. "Es war nicht perfekt, aber das Beste, das wir damals tun konnten", räumt sie am Rande einer Anwaltskonferenz in Washington ein. "Obama wusste, dass der Kongress eine Einwanderungsreform blockieren würde. Dieser Präsidialerlass war eine Minimalversion."