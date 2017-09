Gut drei Monate nach Trumps Ankündigung, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, hat US-Außenminister Rex Tillerson eingelenkt. "Wir möchten produktiv sein, wir möchten hilfreich sein", sagte Tillerson dem Sender CBS. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn, prüfe eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern beim Klimaschutz, aber es handele sich weiterhin um ein "schwieriges Thema".

Bei seiner Rede Anfang Juni hatte Trump den Ausstieg damit begründet, dass er "die Bürger von Pittsburgh vertrete und nicht die von Paris". Der Vertrag begünstige Länder wie China und Indien auf Kosten der USA und koste sein Land Jobs, argumentierte Trump. In dem 2015 beschlossenen Abkommen verpflichten sich nahezu alle Staaten weltweit, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken.

Klimavertrag von Paris Das Paris-Abkommen Das Paris-Abkommen wurde 2015 geschlossen und ist der erste internationale Vertrag, in dem Industrie- und Schwellenländer gemeinsam erklären, ihre Treibhausgasemissionen einzudämmen. Ziel ist es, die Erwärmung der Erde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter möglichst auf maximal zwei Grad Celsius zu beschränken. Freiwilliger Klimaschutz Grundlage des Abkommens sind freiwillige Klimaschutzpläne, welche gut 190 Staaten zur Konferenz eingereicht haben. Selbst wenn sie alle diese Versprechen einhielten – das Zwei-Grad-Ziel würde klar verfehlt, sind Wissenschaftler überzeugt. Daher sieht das Abkommen vor, dass die Staaten von 2020 an alle fünf Jahre neue oder überarbeitete Pläne einreichen müssen, in denen sie ihre Anstrengungen nachbessern. Die wichtisten Punkte Die wichtigsten Vereinbarungen waren (hier im Original als PDF): die Erderwärmung auf unter zwei Grad, womöglich gar auf 1,5 Grad begrenzen

Netto-Treibhausgasemissionen in der zweiten Jahrhunderthälfte auf null reduzieren

Entwicklungsländer finanziell beim Klimaschutz unterstützen

Konkrete Klimaschutzpläne umsetzen. 190 Staaten legten ihre in Paris auf den Tisch. Welche Staaten teilnehmen und welche davon das Abkommen ratifiziert haben, ist auf den Seiten der UN zu sehen.

Die Ankündigung der größten Wirtschaftsmacht der Welt löste international Kritik aus. Aufgrund vertraglicher Bestimmungen können die USA allerdings frühestens am 4. November 2020 aus dem Abkommen ausscheiden – einen Tag nach der nächsten regulären US-Präsidentschaftswahl.

McMaster: Trump hält sich Rückkehr offen

Trumps nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster versicherte dem Sender ABC, der US-Präsident habe "die Tür offen gelassen" für eine Rückkehr in das Abkommen zu einem späteren Zeitpunkt, "wenn es eine bessere Vereinbarung für die USA geben kann". "Natürlich ist er offen für Gespräche, die uns dabei helfen, die Umwelt zu verbessern", legte McMaster Trumps Haltung dar.

Auf Initiative der EU, Chinas und Kanadas hatten sich am Wochenende die Umweltminister aus etwa 30 Ländern im kanadischen Montréal getroffen, um über ihre Klimaschutzanstrengungen zu beraten. Die Teilnehmer verpflichteten sich sich "zur vollständigen Umsetzung der Pariser Vereinbarung".



Die USA nahmen nicht an dem Treffen teil. EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete sagte in Montréal, es gebe Signale, dass die USA derzeit "die Bedingungen prüfen, unter denen sie im Rahmen dieses Abkommen bleiben könnten". Am Rande der UN-Generaldebatte kommende Woche in New York werde es ein Treffen mit US-Vertretern geben, "um die tatsächliche Position der USA herauszufinden", kündigte Cañete an.

US-Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders betonte auf Nachfrage allerdings, dass es "keine Änderung der US-Position" gebe. Trump hat während seiner Rede in New York selbst Gelegenheit, seine Position deutlich zu machen. Der Klimawandel dürfte ein zentrales Thema der Vollversammlung sein, zumal die verheerenden Hurrikans Harvey und Irma den US-Bürgern gerade die möglichen Folgen des Klimawandels vor Augen geführt hatten.