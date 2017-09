US-Geheimdienste wollen angeblich das russische Konsulat in San Francisco sowie Wohnungen von Mitarbeitern durchsuchen. Das teilte das russische Außenministerium mit.



Außenamtssprecherin Marija Sacharowa kritisierte die angeblich geplante Durchsuchung als "Invasion unserer konsularischen Einrichtungen". "Mit solchen empörenden Aktionen belasten die USA die ohnehin angespannte Atmosphäre des bilateralen Dialogs und behindern die weiteren Kooperationsmöglichkeiten", sagte sie. Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte, die USA würden gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 verstoßen.



Eine Stellungnahme aus den USA gab es zunächst nicht. Laut State Department ist es am Samstag aber nur noch erlaubt, das Konsulatsgebäude mit einer Genehmigung des Ministeriums zu betreten.



Aus dem Schornstein des Konsulats trat wenig später schwarzer Rauch auf. Was dort verbrannt wurde, ist nicht bekannt.

VIDEO: They're not just burning paper. Bitter, acrid smoke coming from #Russia Consulate in SF. And hey, it's a #SpareTheAir Day. 97° here! pic.twitter.com/YNVRswKzc2 — Doug Sovern (@SovernNation) 1. September 2017

Der schwarze Rauch sorgte für Spekulationen. Dort sei nicht nur Papier verbrannt worden, mutmaßte der KCBS-Reporter Doug Sovern auf Twitter. Der Rauch sei schwarz und beißend gewesen. Wegen des Qualms war die Feuerwehr angerückt, griff aber nicht ein. "Das war nicht unabsichtlich. Sie haben etwas in ihrem Kamin verbrannt", sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Die US-Luftaufsichtsbehörde will den Vorfall überprüfen. An heißen Tagen, derzeit sind es in San Francisco um die 35 Grad, könne starke Luftverschmutzung bestraft werden.

Außenamtssprecherin Sacharowa bezeichnete das Anrücken der Feuerwehr als "Zirkus". Die Konsulats-Mitarbeiter seien lediglich bemüht, "die russisch-amerikanischen Beziehungen zu erhalten – für bessere Zeiten". Sie kündigte Gegenmaßnahmen an. "Das ist nicht unsere Wahl – das wird uns aber aufgezwungen", schrieb sie. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja betonte indes, Moskau wolle bei den Vereinten Nationen in New York weiter eng mit Washington zusammenarbeiten.

Die US-Regierung hatte Russland am Donnerstag angewiesen, das Konsulat in San Francisco sowie zwei Außenstellen in Washington und New York zu schließen. Die Entscheidung würde "dem Grundsatz der Ausgewogenheit" folgen, hatte die US-Regierung mitgeteilt. Die russische Regierung hatte zuvor verfügt, dass die USA ihr diplomatisches Personal in Russland reduzieren müsse.