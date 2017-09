US-Präsident Donald Trump will im November erstmals seit seinem Amtsantritt die Volksrepublik China besuchen. Auch den traditionellen US-Verbündeten Südkorea und Japan werde er im Rahmen der geplanten Asien-Reise Besuche abstatten, kündigte Trump an. Möglicherweise werde er auch zum Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsrats (APEC) nach Vietnam reisen.



Mit einem Besuch in China würde Trump den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping erwidern: Trump hatte den Präsidenten der Volksrepublik im April in seiner Privatresidenz in Florida empfangen. Nach diesem Treffen milderte Trump seine scharfe chinakritische Rhetorik aus dem Wahlkampf deutlich ab.

Im Wahlkampf hatte Trump der Volksrepublik immer wieder unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. Er sieht in der Volksrepublik den Hauptverantwortlichen für das gigantische Handelsdefizit der USA. Im Wahlkampf drohte Trump deshalb mit einem Strafzoll von 45 Prozent auf chinesische Waren. Diese Drohung hat er seit Amtsantritt allerdings nicht wiederholt.

In den vergangenen Wochen stimmten sich die Regierungen in Washington und Peking darüber ab, was das Vorgehen gegen Nordkorea angeht. Das Regime in Pjöngjang hatte nach eigenen Angaben Anfang September eine Wasserstoffbombe gezündet. Seitdem haben sich auch die Drohungen zwischen den USA und Nordkorea verschärft. Trump ermahnte auch China immer wieder, seinen Verbündeten Nordkorea stärker unter Druck zu setzen als bislang.

Nordkorea verstößt mit seinen Atom- und Raketentests gegen die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Das Land hat auch den Atomwaffensperrvertrag aufgekündigt und verweigert sich jeglichen Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Inzwischen hat sich auch China gegen den einstigen Verbündeten gestellt: Der UN-Sicherheitsrat stimmte in dieser Woche für schärfere Sanktionen gegen Nordkorea – auf Antrag der USA und mit Zustimmung Chinas.



Nordkoreas Raketentests – Chronologie Die Anfänge des nordkoreanischen Rüstungsprogramms In den 1970er Jahren entwickelt Nordkorea eine Variante der sowjetischen Scud-B-Rakete mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern. Nach einem ersten Raketentest 1984 wird das Programm ausgeweitet. Bald verfügt Nordkorea über Taepodong-2-Raketen mit einer Reichweite von mehreren Tausend Kilometern. 1999 verkündet Nordkorea, bis auf Weiteres keine Langstreckenraketen mehr zu testen. Damit geht das Land auf die USA zu. Die Gespräche scheitern schließlich aber an der nordkoreanischen Forderung von jährlich einer Milliarde Dollar als Ausgleich für einen Verzicht auf den Raketenexport. Im März 2005 beendet Nordkorea das Moratorium. Chronologie der Atomtests Nordkorea hat in den vergangenen elf Jahren nach eigenen Angaben sechs Atomtests durchgeführt. Die erste Atombombe testete das kommunistische Regime demnach im Oktober 2006. Weitere Tests folgten 2009 und 2013. Im Januar 2016 verkündet Nordkorea erstmals, bei seinem vierten Atomwaffentest eine Wasserstoffbombe verwendet zu haben. Das wird aber von Experten bezweifelt. Wasserstoffbomben sind thermonukleare Sprengsätze und deutlich zerstörerischer als herkömmliche Atomsprengsätze. Im September desselben Jahres zündet Nordkorea seine fünfte Atombombe, die Explosion ist die stärkste bis dahin gemessene. Ein Jahr später, am 3. September 2017, führt Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus. Dessen Stärke übersteigt den vorangegangenen Test erneut um ein Mehrfaches. Wieder erklärt Nordkorea, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Nordkorea und die USA Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik. Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam. Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.