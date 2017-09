US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit "totaler Zerstörung" gedroht. Bei seiner ersten Rede vor der Versammlung von etwa 130 Staats- und Regierungschef sagte Trump, die Denuklearisierung sei die einzige Option, die nun noch akzeptabel sei. "Die USA sind ein Land von großer Stärke und Geduld", sagte Trump. Wenn die USA aber gezwungen würden, müssten sie Nordkorea zerstören. "Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg", sagte der US-Präsident in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un. Die nordkoreanische Regierung nannte Trump ein "verkommenes Regime".

Die Welt sei an einem Scheideweg: "Wir treffen uns hier in einer Zeit, immenser Versprechungen, aber auch riesiger Gefahren", sagte Trump. Die weltweiten Risiken seien der internationale Terror, kriminelle Netzwerke und autoritäre Regime, die über Massenvernichtungswaffen verfügten. "Wir können die Welt zu neuen Höhen führen, oder sie in ein Tal fallen lassen, in dem sich nicht repariert werden kann", sagte Trump.



Zunächst hatte Trump die Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen begrüßt: "Willkommen in New York", sagte der US-Präsident. Am East River der US-amerikanischen Metropole befindet sich der Hauptsitz der UN. Trump wiederholte vor der Weltgemeinschaft sein "Amerika zuerst"-Credo: Er sei immer zuerst um das Wohlergehen des amerikanischen Volkes besorgt, sagte Trump und empfahl anderen Staats- und Regierungschefs, es ihm gleich zu tun: "Alle verantwortlichen Staatenlenker stehen in der Pflicht, ihren eigenen Bürgern zu dienen." Mehrfach betonte Trump in seiner 45-minütigen Rede das Prinzip der staatlichen Souveränität.



Starke und unabhängige Nationalstaaten würden die 193 Länder zählende Weltorganisation zum Erfolg führen, sagte Trump. Das Erreichen der UN-Ziele hänge an Staaten, die ihre Souveränität und ihren Friedenswillen lebten. Zur Rolle der USA sagte Trump: "Wir wollen unsere Art zu leben, nicht jedem überstülpen." Man wolle aber ein "leuchtendes Beispiel für jedermann" sein. Frieden, Sicherheit und Souveränität seien für die Staaten der Erde die wichtigsten Ziele.



Iran-Abkommen als "Erniedrigung für die USA"

Zu den Staaten, die den Frieden gefährdeten, zählt Trump auch den Iran: Das Regime in Teheran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump in der Generaldebatte. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen. Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien. Das Abkommen sei eine Erniedrigung für die USA.



"Nicht in einen Krieg schlafwandeln"

Zum Auftakt der Generaldebatte hatte António Guterres in seiner ersten Rede vor dem Forum als UN-Generalsekretär vor der Gefahr eines Krieges mit Nordkorea gewarnt. "Dies ist die Zeit für hohe Staatskunst – wir dürfen nicht in einen Krieg schlafwandeln", sagte Guterres. Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm müsse mit politischen Mitteln gelöst werden, sagte Guterres. Er appellierte an den UN-Sicherheitsrat, geschlossen gegenüber dem Regime in Pjöngjang aufzutreten. In dem Gremium haben die USA, Frankreich, China, Großbritannien und Russland als ständige Mitglieder ein Vetorecht bei jeder Entscheidung.

Auf Initiative der USA hatte der Sicherheitsrat in der vergangenen Woche eine Resolution verabschiedet, die härtere Sanktionen gegen Nordkorea vorsieht. Trump hatte wiederholt gesagt, die USA hielten sich weitere, möglicherweise militärische Optionen offen.



Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gibt sich von Trumps Drohungen und der Entscheidung des UN-Sicherheitsrats unbeeindruckt und treibt sein Raketen- und Atomwaffenprogramm voran. Zuletzt feuerte Nordkorea eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg in den Pazifik – nach eigenen Angaben als Reaktion auf die jüngsten Strafmaßnahmen der Vereinten Nationen.

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird sich über die ganze Woche hinziehen. Weitere Themen werden etwa der Krieg in Syrien und die Krise in Myanmar sein.