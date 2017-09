Im Atomstreit mit Nordkorea will US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Regierung in Pjöngjang erhöhen – und zwar gemeinsam mit China. Nach Angaben des Weißen Hauses haben dies Trump und sein Amtskollege, der chinesische Staatschef Xi Jinping, in einem gemeinsamen Telefonat verabredet. Demnach haben sich die beiden darauf verständigt, die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats energisch umzusetzen. Damit wolle man den "größtmöglichen Druck" auf Nordkorea ausüben.

Anfang der vergangenen Woche hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Sanktionen gegen Pjöngjang beschlossen – zum achten Mal kurz hintereinander. Zuletzt erfolgten neue Strafmaßnahmen auf den bislang größten Atomwaffentest der nordkoreanischen Regierung. So sind etwa Textilimporte aus Nordkorea verboten und Öllieferungen in das kommunistisch regierte Land eingeschränkt.



Der Konflikt mit Nordkoreas Machthaber Kim Yong Un gehört zu den drängendsten Themen, die die Staats- und Regierungschefs in den kommenden Tagen während der UN-Generalversammlung in New York besprechen werden. Anders als US-Präsident Trump, der dort seine erste Rede vor den UN hält, wird Xi nicht an der Vollversammlung teilnehmen. Er wird stattdessen von seinem Außenminister Wang Yi vertreten, der auch zu einem Treffen des UN-Sicherheitsrats auf Außenministerebene erwartet wird.



Die Führung in Pjöngjang treibt ungeachtet internationaler Sanktionen seit Jahren ihr Raketen- und Atomwaffenprogramm voran. Zuletzt feuerte das Land erneut eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg in den Pazifik – nach eigenen Angaben als Reaktion auf die jüngsten Strafmaßnahmen der Vereinten Nationen.