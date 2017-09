Ist es nur eine taktische Finte oder wirklich ein Friedenssignal? Als Russlands Präsident Wladimir Putin unlängst vorschlug, Blauhelme in die Ostukraine zu entsenden, hat das große Aufmerksamkeit erregt. Sein verfeindeter Amtskollege in der Ukraine will ja im Grunde ähnliches, denn auch Petro Poroschenko tritt für eine UN-Mission im Donbass ein.

Tatsächlich steckt der Teufel aber im Detail: Während die Ukrainer eine vollständige UN-Mission für die gesamten Separatistengebiete in der Ostukraine fordern, will Wladimir Putin die Blauhelme nur entlang der Frontlinie im Inneren der Ukraine einsetzen und dort auch nur zum Schutz der OSZE-Beobachter. Erst nach einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich Putin immerhin die Forderung abringen, die Mission auch auf andere Orte, wo die OSZE-Beobachter nach dem Minsker Maßnahmenpaket im Einsatz sind, auszuweiten.

Die unbewaffneten Sonderbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit sollen in der Ostukraine seit 2014 Verstöße gegen die Waffenruhe dokumentieren. Doch das ist schwierig, denn ihnen wird dort offen Widerstand geleistet, die Beobachter werden bedroht und auch tätlich angegriffen. Es ist daher keine Frage, dass sich bei einer Verbesserung der Sicherheit der OSZE-Beobachter auch die Sicherheitslage im Kriegsgebiet allgemein entspannen wird.



Nur zielt Putins UN-Initiative eben nicht darauf ab, das Problem grundsätzlich anzugehen: eine internationale Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze im Separatistengebiet zu installieren, so, wie Kiew es fordert. Über die Grenze können nach wie vor ungehindert russische Waffen und Soldaten in die Ostukraine einsickern und es ist kein Zufall, dass die OSZE-Beobachter bis heute keinen Zugang ins Grenzgebiet bekommen. Nach dem derzeitigem Wissensstand sieht es auch nicht so aus, als ob sich das durch den Putin-Plan ändern würde. Vielmehr würden die Blauhelme wohl zu eine Art Bodyguardtruppe für die rund 600 OSZE-Beobachter, anstatt zu einer Garantie dafür, dass der Frieden nachhaltig gesichert wird.



Die Separatisten sollen offiziell zustimmen

Von einem "vergifteten Angebot" spricht deswegen auch Stefan Meister, Osteuropaexperte an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Eine UN-Mission sei ein "robustes Mandat", aber es sei "eine offene Frage, ob sie auch russische Truppen erhalten wird. Damit könnte Russland offiziell seine eigenen Separatisten schützen und wäre auf ukrainischem Territorium offiziell vertreten", so Meister. Ein Danaergeschenk des russischen Präsidenten demnach. Kein Wunder also, dass die USA und die Ukraine den Vorschlag laut dem russischen UN-Botschafter Wassilij Nebensja am Montag abgelehnt haben.



Dass eine internationale Kontrolle für die Ostukraine bitter nötig ist, daran herrscht kein Zweifel, drei Jahre nach Kriegsausbruch ist kein Frieden in Sicht. Es gibt praktisch keinen Punkt des Minsker Friedensplans, der umgesetzt ist. Der Friedensprozess gilt als völlig verfahren: Die Regierung in Kiew fordert eine Feuerpause, die Kontrolle der ukrainisch-russischen Grenze und Wahlen in den besetzten Gebieten, Moskau pocht wiederum auf einen Sonderstatus des Donbass und will niemanden an Grenze lassen. Zwar hat der Beschuss laut OSZE-Berichten zuletzt nachgelassen, aber immer noch gibt es hunderte Verstöße entlang der 500 Kilometer langen Frontlinie – täglich. Nach UN-Angaben sind seit Kriegsausbruch rund 10.000 Menschen gestorben.

Ein weiteres pikantes Detail von Putins Plan ist, dass ein UN-Einsatz mit den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk abgesprochen werden soll. Ein Schritt, der den Separatistenführern der selbsternannten Volksrepubliken, die international nicht anerkannt werden, eine gewissen Legitimation geben würde. Andererseits sind es gerade diese Separatistenführer, die zuletzt mit alles anderem als versöhnlichen Tönen in Richtung internationaler Vermittlung aufgefallen sind: So hatte Denis Puschilin, Wortführer der so genannten "Donezker Volksrepublik", in der Minsker Kontaktgruppe, damit gedroht, eine von Kiew immer wieder vorgeschlagene bewaffnete OSZE-Mission in den Separatistengebieten als "versuchte Intervention" zu werten.