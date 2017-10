Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den europäischen Staaten vorgeworfen, trotz zunehmender Gewalt vermehrt Asylsuchende nach Afghanistan abzuschieben. Im vergangenen Jahr seien dort so viele Zivilisten verletzt und getötet worden wie seit 2009 nicht mehr, teilte Amnesty International mit. Nach Zählung der Vereinten Nationen gab es 2016 mehr als 11.000 Tote und Verletzte in Afghanistan.

Trotz der weiteren Dramatisierung der humanitären Lage seien im gleichen Zeitraum knapp 10.000 Afghanen abgeschoben worden. Damit habe sich der Wert im Vergleich zu 2015 verdreifacht.

"In ihrer Entschlossenheit, die Zahl der Abschiebungen zu steigern, wenden europäische Regierungen eine Politik an, die rücksichtslos und ungesetzlich ist", sagte Anna Shea, die bei Amnesty International zuständig für Flüchtlingsrecht ist. Die Europäische Union bleibe bewusst blind für die Gefahren, die Rückkehrern in ihrem Heimatland drohten. Sie forderte, dass die EU die Abschiebungen aussetzen solle, bis die Menschen mit "Sicherheit und Würde" zurückkehren könnten.

Sichere und unsichere Regionen in Afghanistan Sicherheitslage in verschiedenen Teilen Afghanistans nach Einschätzung der Bundesregierung konstant ausreichend sicher hohe Bedrohungslage

Bisher hat Deutschland in einigen wenigen Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Die Sicherheitslage dort gilt als so schlecht wie nie. Anfang August hatten sich Innenministerium und Auswärtiges Amt daher darauf verständigt, abgelehnte Asylbewerber künftig nur in Ausnahmefällen in das Krisenland zurückzuschicken. Auf Grundlage einer neuen Sicherheitseinschätzung würden nur noch Straftäter sowie Gefährder abgeschoben.