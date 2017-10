In der Bundeswehr gibt es Überlegungen, die Zahl der deutschen Soldaten in Afghanistan wieder zu erhöhen. Das derzeit noch laufende Mandat des Bundestages erlaubt, maximal 980 Soldaten in Afghanistan zu stationieren. Sowohl der Spiegel als auch das militärpolitische Blog Augen Geradeaus! berichten, die Bundeswehrführung wünsche sich eine Erhöhung um fast 50 Prozent auf 1.400 Soldaten, da die Sicherheitslage in dem Land sich stark verschlechtert habe.

Im Rahmen der Operation Resolute Support sind vor allem Berater und Ausbilder im Land, die afghanische Einheiten trainieren. Diese werden von sogenannten Force-Protection-Einheiten beschützt – die Bundeswehr übernimmt diese Aufgabe im Norden des Landes, vor allem in der noch immer vergleichsweise sicheren Masar-i-Scharif. Im April verübten die Taliban einen Anschlag auf ein solches Ausbildungszentrum in der Region, bei dem 140 afghanische Rekruten getötet wurden. Daher wurde der Schutz der Ausbilder erhöht, wodurch nun nach Meinung der Bundeswehr deutlich mehr Personal notwendig ist.

Laut Informationen des Spiegel rechnet man bei der Bundeswehr damit, dass die USA demnächst von der Nato fordern werden, mehr afghanische Soldaten auszubilden als bisher. Auch das würde mehr Bundeswehrsoldaten für die Force Protection erfordern. Auch die USA selbst werden die Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan erhöhen.

Mehr Soldaten an gefährlicheren Orten?

Wie Augen Geradeaus! berichtet, hat das Verteidigungsministerium den Wunsch nach mehr deutschen Soldaten nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Das Blog zitiert das Ministerium mit dem Satz, Deutschland sehe sich bei dem Wunsch der USA nach mehr Truppen "nicht als Erstes angesprochen, da wir bereits unsere Mandatsobergrenze letztes Jahr angehoben haben". Gleichzeitig teilte das Verteidigungsministerium aber auch mit, dass es bezüglich künftiger Mandate "Überlegungen in verschiedene Richtungen, aber noch keine Entscheidung auf konkrete Zahlen" gebe.

Dem Bericht zufolge haben jedoch hochrangige deutsche Militärs gegenüber den USA bereits zugesagt, dass Deutschland die amerikanische Truppenaufstockung mit zusätzlichen eigenen Einheiten begleiten könnte. Die zusätzlichen Bundeswehrsoldaten könnten dann auch nicht nur im Rahmen der Force Protection eingesetzt werden. Vielmehr würde ein solcher Schritt auch bedeuten, dass mehr deutsche Berater und Ausbilder kämen – auch an gefährlichere Orte als Kundus und Masar-i-Scharif.



Mandat erst einmal verlängern

Die Bundeswehr ist allerdings eine Parlamentsarmee, der Bundestag entscheidet, wie viele Soldaten wohin entsandt werden. Das derzeit noch gültige Mandat endet am 31. Dezember 2017. Der Wunsch des Verteidigungsministeriums ist es den Berichten zufolge, dieses Mandat "noch in diesem Herbst" unverändert erst einmal um drei Monate zu verlängern.

Offenbar ist die dreimonatige Verlängerung der Tatsache geschuldet, dass die neue Bundesregierung noch nicht gebildet wurde. Normalerweise werden Auslandseinsätze für ein ganzes Jahr mandatiert.

Mit der neuen Bundesregierung wird sich aber auch die politische Debatte um den Einsatz in Afghanistan verändern – sofern es zu einem Jamaika-Bündnis kommt. In der großen Koalition gab es wenig Widerstand gegen die Mandate. Laut Spiegel-Informationen war das bislang von der SPD geführte Außenministerium zuletzt allerdings gegen eine Aufstockung. In der Opposition könnten die Sozialdemokraten ihre Ablehnung noch weiter verstärken.