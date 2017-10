Im Konflikt um Nordkoreas Atom-und Raketenprogramm hat die Europäische Union (EU) weitere Sanktionen gegen das Land beschlossen. Die Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten einigten sich auf ein vollständiges Verbot für Investitionen sowie einen Ausfuhrstopp für Rohöl und verarbeitete Ölprodukte. Darüber hinaus schränkten sie Überweisungen nach Nordkorea ein und entschieden, Arbeitserlaubnisse für nordkoreanische Staatsangehörige in den Mitgliedsstaaten nicht mehr zu verlängern.

Nordkoreas Atom- und Raketentests seien eine "eklatante Missachtung" von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des EU-Ministerrats. "Angesichts der ständigen Bedrohung von Frieden und Stabilität in der Welt" habe die EU deshalb weitere eigene Sanktion verhängt, um den Druck auf die Regierung in Pjöngjang zu erhöhen.

Die neuen Regelungen für die privaten Überweisungen von mehreren Hundert nordkoreanischen Arbeitern seien nötig, weil diese nach Ansicht der EU-Außenminister vom nordkoreanischen Regime ausgenutzt werden. Die EU vermutet, "dass diese Gelder dazu genutzt werden, das widerrechtliche Nuklearprogramm des Landes und das widerrechtliche Programm des Landes für ballistische Flugkörper zu unterstützen". Die Höhe der Überweisungen nach Nordkorea wurde deshalb von 15.000 auf 5.000 Euro gesenkt.

Um direkte oder indirekte Geldflüsse an das Regime in Pjöngjang geht es auch beim Investitionsverbot, von dem nun alle Wirtschaftsbereiche betroffen sind. Zuvor galt die Sperre nur für Investitionen in Industriebereiche, die mit atomarer und konventioneller Rüstung in Verbindung stehen, sowie in Betriebe der Rohstoffgewinnung, Aufbereitung, Chemieindustrie, Hüttenwesen, Metallbearbeitung sowie Luft- und Raumfahrt.

Die Sanktionen der EU umfassen auch Strafmaßnahmen für einzelne Personen und Einrichtungen. So wurde die Liste mit Einreise- und Vermögenssperren um drei Namen und sechs Organisationen ergänzt. Auf ihr finden sich nun insgesamt 41 Personen und zehn Einrichtungen.