Die Türkei hat einen Deutschen aus dem Gefängnis entlassen. Es handele sich bei dem Mann um einen "deutsch-türkischen Staatsangehörigen, der wegen politischer Vorwürfe seit dem 26. Mai dieses Jahres inhaftiert war", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Über ihn sei keine Ausreisesperre verhängt worden.

Somit seien nunmehr elf deutsche Staatsangehörige wegen politischer Vorwürfe in der Türkei inhaftiert, beispielsweise wegen mutmaßlicher Unterstützung von Terroristen oder Putschisten. Zu ihnen zählen unter anderem der Welt-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner.

Die Inhaftierung einer zunehmenden Zahl von Bundesbürgern in der Türkei hat zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Nach der Festnahme eines Ehepaares hatte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Türkei erweitert. Es warnt Türkei-Touristen vor willkürlichen Festnahmen auch in Urlaubsgebieten.



Die Bundesregierung hatte das Vorgehen der türkischen Führung nach dem fehlgeschlagenen Putschversuch vom vergangenen Jahr wiederholt kritisiert. Die Türkei wiederum wirft Berlin vor, "Terroristen" zu unterstützen, indem Deutschland kurdische Politiker und angebliche Putschisten beherberge.