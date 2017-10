Als Außenminister Boris Johnson beim Parteitag der Tories in Manchester den großen Saal betritt, erhoffen sich viele von ihm nicht weniger als eine Erlösung. Seit Sonntag plätschert die Veranstaltung vor sich hin. Zwar sind auch dieses Mal wieder die Spitzenpolitiker der konservativen Regierungspartei hier, um zu den Delegierten zu sprechen. Der Andrang allerdings hält sich in Grenzen, seit der Wahlniederlage im Juni hat bei den Konservativen eine Art Untergangsstimmung eingesetzt.



Denn die konkurrierende Labour-Partei ist derzeit so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. In fast allen Umfragen liegt Labour derzeit vorn, vor allem dank der großen Unterstützung der Jungwähler. Johnson soll die Stimmung mit seiner Rede wieder zugunsten der Tories drehen – auch weil er eine große Schuld daran trägt, dass die Stimmung in der Partei überhaupt so mies ist.



Johnsons Ziel: Premierminister

In den vergangenen zwei Wochen hat Johnson mehrmals die Autorität von Premierministerin Theresa May mit eigenwilligen Erklärungen zum Brexit untergraben – und damit verdeutlicht, wie zerstritten die Regierung in dieser Frage bis heute ist. In einem Artikel im Daily Telegraph stellte Johnson die Brexit-Pläne der Regierung offen infrage und skizzierte seine eigene "Vision". Sein Vorstoß war offenbar mit der Regierung nicht abgesprochen.

May war Insidern zufolge stinksauer. Dass sie Johnson nicht sofort entlassen hat, spricht Bände darüber, wie geschwächt ihre Position ist. Ihre offensichtliche Sorge: Ein aus dem Amt geworfener Johnson könnte ihr den Posten an der Spitze von Partei und Land streitig machen. Denn der Chef der Regierungspartei wird in Großbritannien automatisch Premierminister. Und das wollte Johnson schon immer werden.



Johnson setzte denn auch noch einmal nach: Am Wochenende breitete er in einem Interview aus, welche Zugeständnisse London gegenüber der EU bei den Brexit-Verhandlungen auf keinen Fall machen dürfe. Dabei hat Johnson als Außenminister mit den Austrittsverhandlungen überhaupt nichts zu tun, für den Brexit wurde ein eigener Ministerposten geschaffen.



Kein Kabinett der Ja-Sager

Viele führende Tories reagierten auf die Vorstöße von Johnson empört. In den vergangenen Tagen machten mehrere seiner Kollegen klar, dass sie hinter May stünden und legten nahe, dass sie Johnson entlassen könne. Sie selbst spielte noch am Dienstag die Äußerungen ihres Außenministers herunter. Sie wolle ja kein Kabinett, das nur aus Ja-Sagern bestehe, sagte May.

Die Frage im Vorfeld der Rede war daher: Würde Johnson seine Chefin offen herausfordern oder sich hinter sie stellen? Die Antwort: weder noch.