Sie will freundlich sein – aber bloß nicht zu konkret. Und so lächelt Großbritanniens Premierministerin Theresa May die unangenehmen Fragen einfach weg: Wie viel Geld ihr Land der EU nach dem Brexit schulde? Man werde die kritischen Punkte "Linie für Linie" abarbeiten, sagt May und blickt die Fragestellerin freundlich an. Thema beendet.



Sie schlägt sich gut auf dem EU-Gipfel in Brüssel, und trotzdem merkt man Theresa May während ihrer Abschlusskonferenz an: Großbritanniens Premierministerin hat ein Problem. Die Brexit-Verhandlungen haken seit Monaten, weil die EU mit den Zusagen der britischen Regierung unzufrieden ist. Einerseits ist May also nach Brüssel gekommen, um die Gespräche wiederzubeleben – andererseits weiß sie, dass ihr zu großzügige Geschenke schnell selbst gefährlich werden können.

Die Problemfelder sind seit Beginn der Verhandlungen identisch: der Umgang mit der künftigen EU-Außengrenze auf der irischen Insel; der Status von EU-Bürgern in Großbritannien nach dem Brexit; und vor allem das Geld, das nach einem Austritt noch von London nach Brüssel überwiesen werden soll, als eine Art Abschlussrechnung. 60 bis 100 Milliarden Euro will die EU haben, Großbritannien nicht einmal die Hälfte zahlen. Geht der Poker gut?

Werden EU-Bürger aus dem Land geworfen?

In Großbritannien wächst die Sorge, dass das Land ohne Austrittsvertrag aus der Union schlittern könnte. Zeitungen spekulieren seit Tagen über einen solchen No-Deal und seine dramatischen Folgen. Denn von einem Tag auf den anderen würde sich der Alltag auf der Insel komplett verändern.

Drei Millionen EU-Bürger könnten sich nicht mehr sicher sein, ob sie bald aus dem Land geworfen werden. Der freie Warenverkehr mit dem europäischen Festland käme zum Erliegen, Hunderte britische Firmen würden unter den horrenden Zollgebühren für Exporte zusammenbrechen. Selbst die Flugverbindungen in die EU könnten, zumindest theoretisch, am 29. März 2019 gestoppt werden, warnte kürzlich der britische Finanzminister Philip Hammond.



"Jeder Deal wäre besser als kein Deal"

Kurz gesagt: Der No-Deal wäre ein Alptraum, in jeder Hinsicht. Deshalb kann es sich in Brüssel auch niemand so recht vorstellen, dass May tatsächlich bereit wäre, diesen Schritt zu gehen. "Jeder Deal wäre für Großbritannien besser als kein Deal", sagt ein EU-Diplomat.



Dass May in ihrem Statement dennoch davon spricht, sich "alle Eventualitäten" offenzuhalten, hat also mehr mit Innen- als mit EU-Politik zu tun. Seit den Neuwahlen im Juni macht Mays Regierungsmehrheit im Parlament nur noch zwei Sitze aus. Für einen erfolgreichen Deal mit der EU ist sie auf die Zustimmung jedes einzelnen der 317 Abgeordneten ihrer Partei angewiesen. Schon das ist kaum zu schaffen.



Einige Tories sind erklärte Brexit-Gegner und wollen einen so sanften Schnitt wie nur möglich. Andere Parteimitglieder, vor allem vom rechten Rand, wittern hinter jeder Vereinbarung mit der EU ein Zeichen von Schwäche – und plädieren für einen harten Bruch. Wie soll May diese Extrempositionen hinter einem gemeinsamen Brexit-Vertrag versammeln?