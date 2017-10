Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hat der Europäischen Union Untätigkeit im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens vorgeworfen. "Fundamentale Freiheitsrechte europäischer Bürger wurden verletzt. Aber von der EU kommt nichts", sagte Puigdemont der Bild. "Warum wird in der EU das Polizeivorgehen nicht schärfer kritisiert?"



Die Zentralregierung in Madrid handele inzwischen wie ein autoritärer Staat, sagte Puigdemont. "Die spanische Regierung lässt politische Gegner verhaften, beeinflusst Medien, lässt Internetseiten blockieren". Zudem warf er der EU vor, bei der Beurteilung der Situation in Spanien einen anderen Maßstab anzulegen als bei anderen Ländern. "Wenn das Gleiche in der Türkei, Polen oder Ungarn passiert, ist die Empörung dagegen riesig".

Empörung über das Vorgehen der spanischen Polizei war in Brüssel durchaus zu hören – wenn auch nicht von den hohen Repräsentanten der EU. Sie vermeiden es bisher, inhaltlich zu dem Konflikt Stellung zu beziehen. "Für die EU-Kommission ist das eine interne Angelegenheit Spaniens", sagt der Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte sich vergangene Woche ähnlich geäußert: Der Streit um die Unabhängigkeit sei ein rein spanisches Problem, bei dem die EU wenig behilflich sein könne.

Dagegen hatten mehrere Abgeordnete des EU-Parlaments am Mittwoch den Einsatz der spanischen Polizei scharf kritisiert. Das "brutale Vorgehen der spanischen Polizei" müsse auf die Tagesordnung des anstehenden EU-Gipfeltreffens in zwei Wochen gesetzt werden, forderte die österreichische Grüne Ulrike Lunacek. "Was passierte, ist skandalös", sagte der schwedische Konservative Peter Lundgren. Mitten in Europa seien Polizisten mit "brutaler Gewalt" gegen friedliche Bürger vorgegangen.

Madrid lehnt Gesprächsangebot ab

Die Krise in Spanien sei "viel ernster als der Brexit", meinte der Vizevorsitzende der Grünen-Fraktion, der Belgier Philippe Lamberts. Sie schade dem "Geist der europäischen Integration". Der Spanier Miguel Urban Crespo von der Linksfraktion machte die Zentralregierung in Madrid für die Eskalation verantwortlich. Sie habe sich "systematisch geweigert", dem katalanischen Volk eine Perspektive anzubieten.

Puigdemont hatte der Zentralregierung am Mittwoch erneut Gespräche angeboten, was Madrid noch am selben Abend ausschlug. Man werde sich nicht erpressen lassen und über keine Gesetzesverstöße verhandeln, teilte die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy in der Nacht zum Donnerstag mit. "Sie haben schon viel Schaden verursacht, ziehen Sie die Drohung einer Abspaltung zurück", heißt es in einem Kommuniqué.



Finanzindustrie von Krise verunsichert

Schaden an der Region Katalonien befürchtet auch Standard & Poor's. Die Ratingagentur drohte der katalanischen Regierung, die Kreditwürdigkeit der Region im Falle einer Abspaltung herabzustufen. Katalonien könne im Fall einer weiteren Eskalation Schwierigkeiten bekommen, sich kurzfristig selbst zu finanzieren, heißt es in einer Analyse der Agentur. Eine Entscheidung über die Kreditbewertung soll in den kommenden drei Monaten fallen.

Erste Banken scheinen ihr Engagement in der Region bereits zu überdenken. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Insider, dass die spanische Bank Sabadell wegen der Krise über einen Abzug ihrer Konzernzentrale aus Katalonien nachdenke. Das Direktorium des katalanischen Kreditinstituts wollte noch heute am Donnerstag darüber beraten.

Die Unsicherheit im Land machte sich auch an der spanischen Börse bemerkbar. Der Leitindex Ibex knickte um 2,85 Prozent ein. Das war laut Medien der größte Kurseinbruch seit dem Tag nach dem Brexit-Votum der Briten. Dem spanischen Staat scheinen Anleger jedoch weiter zu vertrauen. Bei der Auktion mehrerer Staatsanleihen nahm der Staat insgesamt 4,6 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage übertraf das angebotene Volumen um jeweils mehr als das Doppelte.