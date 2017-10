Carles Puigdemont ist das Gesicht der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der Mann, der aus der Region Katalonien einen eigenen und von Spanien unabhängigen Staat machen will, trägt erst seit sechs Jahren politische Verantwortung. Mit regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen beschäftigt sich der heutige Ministerpräsident schon deutlich länger. Der 1962 geborene Politiker arbeitete lange als Journalist, in den Neunzigerjahren schrieb er unter anderem über das zerfallende Jugoslawien.

Puigdemont ist 1962 im katalanischen Bergdorf Amer geboren. Schon als Journalist stand Puigdemont für die Unabhängigkeit seiner Heimat, beklagte 1994 in einem Buch, wie wenig die internationalen Medien über Katalonien berichteten und gründete 1998 mit anderen die katalanische NachrichtenagenturAgència Catalana de Notícies, deren Direktor er bis 2002 war. 2004 übernahm er die Leitung des englischsprachigen Magazins Catalonia Today.

In die Politik wechselte Puigdemont dann 2006, als er für das Parteienbündnis Convergència i Unió (CiU) bei den katalanischen Parlamentswahlen antrat und ins Regionalparlament gewählt wurde. Sein erster Versuch sich in ein Spitzenamt wählen zu lassen, scheiterte jedoch ein Jahr später, als er die Liste der CiU bei den Wahlen für den Stadtrat der katalanischen Stadt Girona anführte. Die CiU verlor die Wahl, Puigdemont blieb in der Opposition. Im zweiten Anlauf 2011 gewann er die Wahl und wurde der erste Bürgermeister Gironas seit der Franco-Diktatur, der nicht der sozialdemokratischen Partei angehörte.

Klarer Auftrag: Unabhängigkeit?

2015 wählte ihn der einflussreiche Associació de Municipis per la Independència (Städtebund für die Unabhängigkeit), dem mehr als 700 katalanische Bürgermeister angehören, zu seinem Präsidenten. Im gleichen Jahr kandidierte er bei den katalanischen Parlamentswahlen für die Liste Junts pel Sí (Zusammen für Ja), die trotz Verlusten die meisten Stimmen bekam.

Nach mehr als drei Monaten der Verhandlung verzichtete der damalige Regierungschef Artur Mas im Januar 2016 zu Gunsten Puigdemonts auf eine erneute Kandidatur als Regierungschef Kataloniens und machte so den Weg frei für ein Bündnis zwischen Junts pel Sí und der linksradikalen CUP, die einen Rücktritt Mas' gefordert hatten. Die neue Regionalregierung wählte Puigdemont schließlich zum Ministerpräsidenten.

Unmittelbar nach der Wahl versprach er, die Abspaltung von Spanien voranzutreiben – und hielt Wort: In seiner Neujahrsansprache 2017 stellte Puigdemont ein Referendum in Aussicht, im Juni legte er sich schließlich auf den Termin fest: Der 1. Oktober. Unbeirrt vom spanischen Verfassungsgericht und der Zentralregierung in Madrid, die das Votum beide für verfassungswidrig erklärten, peitschte Puigdemont die Abstimmung durch.



"An diesem Tag der Hoffnung und des Leidens haben die Bürger Kataloniens das Recht auf einen unabhängigen Staat in Form einer Republik erworben", sagte der katalanische Regierungschef am späten Sonntagabend im Fernsehen. Mehr als 90 Prozent der Einwohner hätten für die Unabhängigkeit gestimmt. Die Unabhängigkeitserklärung sei nun sein klarer Auftrag, auch wenn nur 42 Prozent der Katalanen an dem illegalen Referendum teilnahmen.



Die spanische Regierung sieht das ganz anders: Es habe "kein Referendum für eine Selbstbestimmung in Katalonien gegeben", sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy. Die Abstimmung sei eine "Inszenierung" gewesen.

Puigdemont forderte die Regierung in Madrid am Montag dazu auf, alle nationalen Polizeieinheiten aus Katalonien abzuziehen. Aus Protest gegen den teilweise gewalttätigen Polizeieinsatz haben die Gewerkschaften Kataloniens für Dienstag zu einem Generalstreik in der Region aufgerufen. Schon am Mittwoch könnte das katalanische Parlament die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausrufen – was dann passiert, weiß derzeit niemand.