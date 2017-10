Nach der Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta hat der EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani eine internationale Untersuchung gefordert. "Ich denke, daran sollte Europol beteiligt werden", sagte er in Straßburg. Dort gedachten die Europaabgeordneten der 53-Jährigen mit einer Schweigeminute. Für den Abend ist eine Dringlichkeitsdebatte über die Lage der Medien und die Pressefreiheit in Malta geplant. Tajani sagte, Caruana Galizia habe "bei der Verteidigung unserer Werte an vorderster Front" gekämpft.

Die Journalistin war am Montag durch eine Autobombe getötet worden. Sie hatte mehrere Korruptionsaffären in Malta enthüllt. So hatte sie im Rahmen ihrer Recherchen zu den Panama Papers unter anderem Vorwürfe gegen den maltesischen Regierungschef Joseph Muscat erhoben. Im Februar hatte sie im Europaparlament dem Sonderausschuss zu den Panama Papers über ihre Recherchen berichtet.

Der EU-Abgeordnete Sven Giegold sagte, die Korruptionsvorwürfe gegen die maltesische Regierung seien weiterhin ungeklärt. Der deutsche Grünen-Politiker forderte, die Arbeit der regierungskritischen Caruana Galizia müsse fortgesetzt werden. Die EU-Kommission müsse entschiedener gegen Malta vorgehen, die Suche nach den Mördern dürfe nicht als Ablenkungsmanöver missbraucht werden.

Attentat in Malta - "Eine Attacke auf die Meinungsfreiheit" In Malta haben zahlreiche Menschen der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia gedacht. Zuletzt hatte sie im Rahmen der sogenannten Panama Papers recherchiert. © Foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Muscat, der trotz der Vorwürfe im Juni eine vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen hatte, nannte die Anschuldigungen damals teilweise "unumwundene Lügen". Abgeordnete hingegen warfen ihm vor, mögliche Verwicklungen in den Panama-Papers-Skandal nicht aufzuklären.