Bis heute kann es passieren, dass sich auf dem Schnitzel eines Wirtshausbesuchers ein kleines Stück umherfliegende Zigarettenasche verirrt. Während Raucher in Deutschland schon längst vor die Türen der Kneipen und Restaurants verbannt sind, qualmt der Österreicher weiter über den Tellern. Es gibt zwar Raucher- und Nichtraucherzimmer; die Separees für jene, die nikotinfrei speisen wollen, sind aber ungemütlicher und leerer. Nicht nur Deutsche haben den Eindruck, dass das ganze Land sich in den warmen Rauchschwaden wohlzufühlen scheint.

Trotzdem kommt der Deutsche immer wieder. Kommt im Winter, um von Vorarlberg bis Kärnten über die Pisten zu rasen. Kommt im Sommer, um sich auf Berggipfel zu schleppen. Meer gibt es halt keins, was schade ist. Aber die Urlaubswilligen springen auch ins Seewasser. Mittendrin steht der Österreicher, genießt die Schönheit seines Landes, grantelt wegen der Touristen und erfreut sich der klingelnden Kassen, die sie mit sich bringen.



Gekommen, um zu bleiben

Viele Deutsche aber sind gekommen, um zu bleiben. Mittlerweile wohnen schon rund 180.000 Deutsche in Österreich, aus keinem Land kamen in den vergangenen Jahren mehr Einwanderer als aus Deutschland.



Für Wien als Sehnsuchtsort gibt es sogar handfeste Argumente: Schon zum achten Mal in Folge hat das Beratungsunternehmen Mercer die österreichische Hauptstadt zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Immer häufiger mischt sich jetzt der österreichische Singsang mit bundesdeutschen Stimmen, in Unternehmen, Handwerksbetrieben, an der Supermarktkasse und in Gastroteams. An den Unis sowieso: Die österreichischen Hochschulen kannten lange keine Zulassungsbeschränkung. Das freute erst die deutschen Medizinstudenten, deren Numerus Clausus nicht für ein Medizinstudium im eigenen Land reichte. Es freute dann auch die künftigen Psychologen und Zahnärzte. In den verrauchten Studentenbeisln sind seit Jahren Bestellwünsche in den Dialekten des nördlichen Nachbarn zu hören.

Nicht immer bemerkt der deutsche Student, wenn der österreichische Humor seiner Kommilitoninnen ihn trifft. Da hilft es auch nicht, im Kaffeehaus den Thomas Bernhard zu lesen. Die österreichische Sprache trieft von Sarkasmus und Ironie. Und diese richten sich vor allem gegen das eigene Land. Nicht umsonst ist die Literatendichte, die sich mit den österreichischen Abgründen beschäftigt, groß.