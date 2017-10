Zwei Monate nach seiner Festnahme in Spanien ist der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı nach Deutschland zurückgekehrt. Wie sein Anwalt Ilias Uyar mitteilte, wurde der 60-Jährige bei seiner Ankunft am Düsseldorfer Flughafen von einem mutmaßlichen Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als "Landesverräter" beschimpft. "Du bist hier nicht sicher", rief ihm der Mann auf Türkisch zu.

Akhanlı war Mitte August während eines Urlaubs in Andalusien festgenommen worden. Grund dafür war ein über Interpol weitergeleiteter türkischer Haftbefehl, welcher durch die spanischen Behörden ausgeführt wurde. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf der Türkei daraufhin den Missbrauch der internationalen Polizeiorganisation vor. Nach einer Intervention des Auswärtigen Amtes kam Akhanlı zwar wieder frei, durfte Spanien jedoch nicht verlassen.

Die Türkei wirft ihm unter anderem vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt zu sein. Akhanlı weist den Vorwurf zurück und zeigte sich zuletzt überzeugt, dass seine kritischen Äußerungen über die türkische Politik hinter der Festnahme stehen. Erst vergangene Woche hatte die spanische Justiz entschieden, dass Akhanlı nicht an die Türkei ausgeliefert wird und nach Deutschland zurückkehren darf.

"Die Verfolgungsjagd der Türkei ist gescheitert", sagte Akhanlı in Düsseldorf. Man sehe, dass dieses Land willkürlich Menschen verfolgt. Am Freitag will er dann bei einer Pressekonferenz im Kölner Rathaus ausführlich Stellung beziehen.