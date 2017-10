Bei seinem Besuch im Weißen Haus hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau die Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) zwischen den USA, Kanada und Mexiko als schwierig bezeichnet. Trudeau sagte vor Journalisten in Washington, "dass die Verhandlungen schwierig sind und weiter schwierig bleiben werden und manchmal sogar unvorhersehbar". Dennoch bleibe er "optimistisch", "denn wir wissen, dass die Bürger beider Länder den Nutzen (des Handelsabkommens) spüren".

Streit über Flugzeugexporte

Trudeau forderte die USA eindringlich auf, die Strafzölle auf Flugzeuge des kanadischen Unternehmens Bombardier zu streichen. Anderenfalls werde seine Regierung darauf verzichten, wie geplant 18 Kampfjets vom Typ Super Hornet vom US-Flugzeugbauer Boeing zu kaufen.

Boeing wirft seinem kanadischen Konkurrenten Bombardier vor, dieser werde von der kanadischen Regierung subventioniert und exportiere seine Maschinen zu einem Preis unter Wert. Die US-Regierung belegte daher die Bombardier-Maschinen CS100 und CS300 mit Strafzöllen in Höhe von 220 Prozent. Auch der kanadischen Holzwirtschaft werfen die USA Dumpingmethoden vor.

Vor Trudeaus Besuch hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, seine Regierung müsse die US-Arbeiter schützen. Bei der Neuverhandlung von Nafta müsse sich zeigen, "ob wir die Veränderungen vornehmen können, die wir brauchen". Nach seinem Besuch in den USA wollte Trudeau zu Gesprächen nach Mexiko weiter reisen.

US-Handelskammer warnte vor Trump

Die Neuverhandlung von Nafta hatte Mitte August begonnen. In den bislang drei Verhandlungsrunden wurden noch keine größeren Fortschritte erzielt. Auch in dieser Woche waren die Gespräche in Washington wackelig gestartet. Die US-Handelskammer warnte, die Trump-Regierung könnte die Verhandlungen mit unrealistischen Vorschlägen sabotieren.

Der Präsident hatte zuvor gedroht, sich ganz aus dem Abkommen zurückzuziehen, wenn er keinen besseren Deal bekomme. "Wir werden sehen, was passiert", sagte Trump bezüglich Nafta zu Beginn seiner Gespräche mit Trudeau. "Es ist möglich, dass wir kein Abkommen abschließen können und es ist möglich, dass wir eines abschließen können."