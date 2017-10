Drei Tage nach dem Massaker in Las Vegas hat US-Präsident Donald Trump die Metropole im Bundesstaat Nevada besucht. Der Präsident und seine Ehefrau Melania trafen in Las Vegas ein und wollten anschließend zunächst in einem Krankenhaus Überlebende, Angehörige und Ärzte treffen. Auf dem Programm standen später auch Treffen mit Vertretern der Sicherheitskräfte.



Vor seinem Abflug hatte Trump gesagt: "Nun, das ist eine sehr schlimme Sache. Wir werden unseren Respekt zollen und auch Polizisten treffen, die in sehr kurzer Zeit einen wirklich fantastischen Job gemacht haben. Das ist ein sehr, sehr trauriger Tag für mich, auch persönlich."

Trump hatte auf das Attentat vergleichsweise verhalten reagiert. Einen Tag nach dem Massaker war er zunächst in das von Hurrikan Maria verwüstete Puerto Rico geflogen. Zu diesem Zeitpunkt sagte er, dass es sich bei dem Schützen um ein "sehr, sehr krankes Individuum" handele. Die Ermittler äußerten sich hingegen bislang nicht öffentlich zum Geisteszustand.

Auch zu einer Verschärfung des Waffenrechts – wie es viele Politiker in Washington zum wiederholten Male fordern – wollte sich der US-Präsident bislang nicht äußern. Er sagte, dies werde "im Laufe der Zeit" besprochen. Seine Sprecherin sagte, jetzt stehe die Trauer um die Opfer im Vordergrund.

Trump besuchte die verletzten Opfer des Massakers. "Wir sind für euch da", sagte er nach einem Besuch im University Medical Center in Las Vegas und teilte mit, dass er Überlebende ins Weiße Haus eingeladen habe. Trump und seine Frau würdigten den Mut derer, die trotz eigener Verletzungen zuerst anderen geholfen hätten, bevor sie Hilfe für sich suchten. Den Ärzten und Krankenpflegern bescheinigte er, einen "unglaublichen Job" geleistet zu haben. "Wir haben ein großartiges Land", sagte Trump.

FBI befragt Paddocks Freundin

Stephen Paddock hatte am Montag vom 32. Stock des Mandalay Bay Hotels Besucher eines Konzerts beschossen. Dort waren schätzungsweise 22.000 Menschen versammelt, als Paddock minutenlang auf die Menge feuerte. 58 Menschen wurden getötet, knapp 500 werden in Krankenhäusern behandelt. Zuvor war von 59 Toten die Rede, weil Paddock von der Polizei mitgezählt wurde. Er hatte sich selbst getötet, als eine Polizeieinheit sein Hotelzimmer stürmte.



Die Ermittler rätseln auch zwei Tage nach dem Angriff über das Motiv des Schützen. Klar ist, dass der 64-jährige weiße US-Amerikaner seine Tat detailliert geplant hatte und über Geld und ein großes Waffenarsenal verfügte. Insgesamt stellte die Polizei im Hotelzimmer und in zwei Häusern des Täters in Mesquite und in Reno 47 Schusswaffen sicher. Sie seien in Utah, Kalifornien, Texas und Nevada gekauft worden. Außerdem wurden Tausende Schuss Munition und Sprengstoff entdeckt.

Nach offiziellen Angaben fand die Polizei in Paddocks Hotelsuite auch eine Kamera, die im Spion der Eingangstür installiert war. Zwei weitere waren im Flur angebracht. An zwölf Waffen seien zudem Vorrichtungen entdeckt worden, die das Abfeuern von Schüssen beschleunigen können.

Ob irgendjemand von Paddocks Plänen wusste, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass er ein Einzeltäter war. Seine Freundin war seit mehreren Wochen – und damit auch am Tag der Tat – in ihrem Geburtsland, den Philippinen. Sie kam am Dienstagabend zurück in die USA, wo sie vom FBI befragt wird.

Paddock soll vor dem Angriff etwa 100.000 Dollar auf die Philippinen überwiesen haben. Zunächst lagen aber keine Angaben darüber vor, wann er das Bankgeschäft erledigte und an wen das Geld konkret ging.