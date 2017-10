Maria Lopez* hatte sich überhaupt keine Sorgen gemacht: "Wir waren alle so sicher, dass Hillary gewinnen würde." Erst am Morgen nach der US-Präsidentschaftswahl im November sei ihr klargeworden, was da gerade passiert war. "Plötzlich dachten wir: Das ist es jetzt, sie werden uns jeden Moment holen."

Die 31-Jährige hat lange dunkle Locken, trägt eine rahmenlose Brille und die praktische Kleidung einer jungen Mutter. Auf dem Tisch des Cafés an New Yorks Upper East Side liegt ihr Smartphone, die Hülle ist mit Glitzersteinen besetzt. Bald muss sie ihre Tochter vom Kindergarten abholen, später fängt ihre Schicht im Restaurant an. Was sie von den anderen Gästen unterschiedet, sieht man Maria Lopez nicht an: Sie wurde in Mexiko geboren und kam mit 15 Jahren ohne Papiere in die USA – die ständige Angst, entdeckt zu werden, gehörte lange zu ihrem Leben hier.

Barack Obama hatte ihr diese Angst genommen. 2012 setzte er als Präsident per Dekret eine Ausnahmeregelung durch für alle, die wie Lopez als Kinder illegal ins Land gekommen waren. Die Dreamer – benannt nach dem Dream Act, einem früheren Versuch, den Kindern der Illegalen eine Zukunftsperspektive zu geben – waren seither nicht nur sicher vor einer Abschiebung, sie konnten auch erstmals offiziell arbeiten. "Endlich gab es Bewegung und die Hoffnung auf einen Ausweg", sagt Lopez. Die neue Freiheit wollte sie nutzen, eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Die Unterlagen hatte sie gerade beisammen, als Donald Trump die Wahl gewann. Jetzt ist das Leben, an das sich die junge Frau langsam gewöhnt hat, in Gefahr: "Bis die Ausbildung vorbei ist, bin ich vielleicht schon wieder illegal."

Denn die neue Regierung hält Obamas Vorgehen für verfassungswidrig und will das damit aufgelegte Programm streichen: Daca (kurz für deferred action for childhood arrivals) habe zu einem dramatischen Anstieg illegaler Einwanderer aus Zentralamerika geführt und schade "Millionen von Amerikanern", weil "Gesetzesbrecher" ihnen die Arbeitsplätze wegnähmen und die Löhne drückten, sagte Trump im September. Der Präsident stampfte nicht gleich alles ein, was bis dahin galt: Bis März hat der Kongress nun Zeit, um eine Einwanderungsreform auszuarbeiten, die möglicherweise eine Alternative für das aktuelle Programm enthält.

Bis März muss eine Einwanderungsreform stehen

Die Gesetzgeber in Washington streiten seit Jahren darüber, wie Amerika mit den Millionen von illegalen Einwanderern im Land umgehen soll. Viele sind inzwischen für eine dauerhafte Legalisierung zumindest für jene, die wie Lopez als Kinder gekommen sind. Doch Versuche, ihnen per Gesetz einen Weg in die Legalität zu eröffnen, waren immer wieder gescheitert. Während Befürworter darauf verweisen, dass die Betroffenen oft seit Jahrzehnten Steuern zahlen und zur Volkswirtschaft beitragen, sehen Kritiker Initiativen wie das Obama-Programm als Amnestie für Gesetzesbrecher.

Trumps Haltung dazu bleibt undurchsichtig. Nach einem Treffen mit demokratischen Spitzenpolitkern im September schien es zunächst, als sei er offen für einen Pakt, der die Dreamer weiterhin schützt: Er forderte den Kongress auf, Daca in ein neues Gesetz übergehen zu lassen. Nur wenig später knüpfte der Präsident aber plötzlich Bedingungen an einen Kompromiss – auf Druck der republikanischen Hardliner in den eigenen Reihen und konservativ regierter Bundesstaaten. Neben der Finanzierung einer Mauer an der südlichen Grenze – Trumps wichtigstes Wahlversprechen – forderte das Weiße Haus eine Stärkung der für die Abschiebung verantwortlichen Behörden und das Ende von sogenannten Sanctuary Cities wie New York, die den Illegalen bislang zusätzlichen Schutz vor den Bundesbehörden gewähren. Auch die Streichung einer Klausel, die es Familienangehörigen leichter machen soll, in die USA nachzukommen, machte Trump zur Bedingung. Das alles macht eine Einigung schwieriger. Und finden die Politiker in Washington keinen Kompromiss, droht knapp 800.000 Einwanderern wie Maria Lopez der Rückfall in die Illegalität.



Ihr Vater hatte in Mexiko als Busfahrer gearbeitet, doch als nach einem Unfall mit seinem Wagen die Einnahmen wegfielen, konnte er Kredit und Reparatur nicht mehr stemmen. Die USA waren sein Ausweg, hier wollte er einen Job finden, mit dem er die Schulden abbezahlen konnte. Aus einem Jahr wurde schnell drei, er bat die Mutter nachzukommen. Maria Lopez war damals erst ein paar Jahre alt.