Die USA haben ihr Flüchtlingsprogramm wieder aufgenommen, dafür aber verschärfte Regeln für Betroffene aus elf Ländern eingeführt. Per Dekret wies US-Präsident Donald Trump an, Flüchtlingen weltweit wieder den Einlass in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Die zusätzliche Überprüfungspflicht gilt für 90 Tage.



Die Regierung teilte nicht mit, um welche elf Länder es sich handelt. Regierungsvertreter sagten aber, Anträge von Menschen aus den betroffenen zumeist afrikanischen und nahöstlichen Ländern würden für drei Monate nicht bearbeitet. Für diese Zeit sei eine Überprüfung vorgesehen, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen bei Einreiseverfahren für Menschen aus den diesen Ländern ergriffen werden müssten. Während der drei Monate könnten die betroffenen Flüchtlinge dennoch in die USA gelangen - auf Basis von Einzelfallprüfungen.

Darüber, wie die neuen Kontrollen aussehen könnten, äußerte sich die Regierung nicht. Er solle sichergestellt werden, dass die Flüchtlinge wahrheitsgemäße Angaben machten. An manchen Orten in Übersee sollten zudem spezielle Beamte eingesetzt werden, die einen möglichen Betrug aufdecken können.

Das allgemeine Flüchtlingsprogramm hatte Donald Trump kurz nach Amtsübernahme ebenfalls per Dekret gestoppt. Dabei trieb den US-Präsidenten und seine Gefolgsleute die Sorge vor Terroristen um, die sich ins Land einschleichen könnten. Es wurde für 120 Tage ausgesetzt, die Frist lief am Dienstag aus.

Die Zuwanderung in die USA zu begrenzen, ist eines der wichtigen Wahlversprechen von US-Präsident Trump. Mit Blick auf das Einreiseverbot wurde indes bekannt, dass die US-Regierung gegen die Blockaden aus Hawaii und Maryland vorgehen will. Richter dort hatten ein neues Dekret außer Kraft gesetzt, das Staatsbürgern aus einer Reihe von islamisch geprägten Ländern und Bewohnern des Tschad, Nordkoreas und Regierungsvertretern Venezuelas die Einreise verbietet. Die US-Regierung erklärte, in beiden Sachen jeweils vor ein Berufungsgericht zu ziehen.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass in den USA unter Trump trotz weltweit steigender Flüchtlingszahlen weitaus weniger Flüchtlinge eine neue Heimat finden. Laut dem US-Forschungszentrum Pew Research nahmen die USA 2017 bis Ende September 28.000 Flüchtlinge auf. Im Kalenderjahr 2016 waren es laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 97.000.