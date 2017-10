Frankreich will Migranten demnächst schon in Afrika informieren, wie ihre jeweiligen Chancen auf Asyl in der Europäischen Union stehen. Schon Ende Oktober sollen erste Mitarbeiter der französischen Flüchtlingsbehörde Ofpra in den Niger reisen und dort ein Asylzentrum aufbauen, teilte der Elysée-Palast mit. Migranten ohne Aussicht auf Asyl sollten besser über die "Situation" der Flucht übers Mittelmeer in die EU aufgeklärt werden, sagte Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Frankreich wolle so den "Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen" eindämmen.



Nach Angaben von Macron will Frankreich in den kommenden zwei Jahren 10.000 Flüchtlinge über das Umsiedlungsprogramm des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR aufnehmen. Davon sollen 3.000 in Zusammenarbeit mit dem UNHCR im Niger und im Tschad ausgewählt werden, die restlichen in der Türkei, im Libanon und in Jordanien, teilte der französische Innenminister Gérard Collomb mit.



Mit der Ankündigung setzt Macron eine Zusage eines Gipfeltreffens zur Flüchtlingskrise um, an dem Ende August in Paris auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Staats- und Regierungschefs Spaniens, Italiens, Libyens, des Tschad und des Niger teilgenommen hatten. Die europäischen Staaten beschlossen dabei, die Asylchancen von Flüchtlingen künftig womöglich schon im Tschad und im Niger zu prüfen.

Zuvor hatte Macron mit der Ankündigung für Wirbel gesorgt, noch in diesem Sommer sogenannte Hotspots in Libyen einzurichten. Später ruderte das Präsidentenbüro aber zurück und erklärte, wegen der großen Sicherheitsprobleme in dem Krisenstaat seien solche Registrierungsstellen für Flüchtlinge dort derzeit nicht möglich.