Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Russlands Präsident Wladimir Putin haben für neues Vertrauen zwischen beiden Ländern geworben. Bei einem Treffen mit Putin in Moskau sagte Steinmeier, er sei der "Überzeugung, dass wir der in den letzten Jahren gewachsenen Entfremdung zwischen unseren beiden Ländern etwas entgegensetzen müssen." Als Bundespräsident wolle er seinen Beitrag dazu leisten, trotz "offener Wunden" müsse man Wege aus der "Negativspirale" finden. Es gehe um mehr Berechenbarkeit und "den Wiederaufbau eines Minimums von Vertrauen". Putin zeigte sich optimistisch: "Wir haben festgestellt, dass die deutsch-russischen Beziehungen trotz der bekannten politischen Schwierigkeiten nicht auf der Stelle treten."



Es war der erste Besuch eines deutschen Bundespräsidenten in Russland seit sieben Jahren. Die Beziehung zwischen Deutschland und seinem östlichen Nachbarn sind seit Beginn der Ukraine-Krise und der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch Russland schwer belastet. Russland steht zudem im Verdacht, mit Desinformationskampagnen die westlichen Demokratien untergraben zu wollen. Steinmeier betonte daher in Moskau auch, die deutsch-russischen Beziehungen seien weit von der Normalität entfernt. Auch deswegen war das Kommen des deutschen Bundespräsidenten offiziell nur als kurzer Arbeitsbesuch und nicht als Staatsbesuch angekündigt. Die beiden Politiker saßen rund drei Stunden bei einem Abendessen zusammen.

Putin sagte im Anschluss, er habe mit Steinmeier auch über den Ukraine-Konflikt beraten und über Russlands Vorschlag einer UN-Blauhelmmission gesprochen. Er und Steinmeier hätten darin übereingestimmt, dass einzig die Umsetzung des Minsker Friedensplans den Konflikt lösen könne, sagte Putin.

Der russische Präsident kündigte außerdem an, die deutsche Wirtschaft sei bereit, ihr Engagement auf dem russischen Markt auszuweiten. Deutschland bleibe einer der führenden Handelspartner. Zwischen Januar und Juli habe der bilaterale Warenaustausch um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, sagte Putin. 2016 sei das Handelsvolumen um elf Prozent geschrumpft im Vergleich zu 2015. Steinmeier wirkte ob dieser ausführlichen Einlassung seines Gesprächspartners zu Wirtschaftsthemen überrascht. Die EU hatte wegen der Ukraine-Krise Sanktionen gegen Russland verhängt.

Versöhnung über eine Kathedrale

Eigentlicher Anlass für Steinmeiers Moskau-Reise war die Rückgabe der Moskauer Kathedrale St. Peter und Paul an die evangelisch-lutherische Kirche in Russland. Bei der Zeremonie am Morgen dankte der Bundespräsident Putin für die "schöne Geste im Jahr des Reformationsjubiläums". Er wünsche sich, dass das Gotteshaus ein Ort der Begegnung zwischen Orthodoxen und Lutheranern sowie zwischen Deutschen und Russen werde. Damit könne ein Ort geschaffen werden der zeigt, "dass Unterschiede der Suche nach Gemeinsamkeiten nicht im Wege stehen müssen."

Die evangelisch-lutherische Gemeinde war 1938, während der Diktatur von Josef Stalin, enteignet worden. Erst nach dem Ende der Sowjetunion durfte die evangelische Kirche das Gebäude von 1992 an wieder nutzen. Dennoch blieb es Staatseigentum. Steinmeier hatte sich noch in seiner Funktion als Außenminister für die Rückgabe eingesetzt.

Treffen mit Menschenrechtlern

Am Mittwochvormittag traf Steinmeier außerdem den Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. "Er hat mir noch einmal mit auf den Weg gegeben: Das einzige, was hilft, ist reden – auch über das, was schwierig ist", sagte Steinmeier im Anschluss.



Der Bundespräsident kam in Moskau auch mit Vertretern der Organisation Memorial zusammen. Die Gruppe setzt sich für Opfer des Stalinismus ein und prangert aktuelle Menschenrechtsverletzungen an. Allen Mitarbeitern und Unterstützern von Memorial gebühre "Dank und Anerkennung", sagte Steinmeier. Der Bundespräsident zeigte sich besorgt über das umstrittene NGO-Gesetz, mit dem Russland vom Ausland unterstützte Nichtregierungsorganisationen als "ausländische Agenten" einstuft. Auch Memorial ist von dem 2012 in Kraft getretenen Gesetz betroffen.



Der Bundespräsident stärkte in Moskau auch dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikow, der seit August unter Hausarrest steht, den Rücken. Steinmeier sprach den Fall im Gespräch mit Putin unter vier Augen an. Der 48-Jährige zählt zu den bekanntesten russischen Regisseuren. Dem Leiter des Moskauer Gogol-Theaters wird die Veruntreuung staatlicher Förderungen in Höhe von 68 Millionen Rubel (knapp eine Million Euro) vorgeworfen. Serebrennikow bestreitet dies.