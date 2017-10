USA - Bush und Obama kritisieren Trumps Politik der Spaltung Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat sich gegen Mobbing und Vorurteile in der Politik ausgesprochen. Auch Trumps demokratischer Vorgänger Barack Obama kritisierte dessen Politik. © Foto: Seth Wenig / AP Photo

Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat bei einer Rede in New York indirekt den jetzigen Präsidenten kritisiert, indem er sich gegen "Fanatismus", Ansichten über die Vorherrschaft der Weißen und die "Rückkehr isolationistischer Stimmungen" ausgesprochen hat. Besonders besorgt äußerte er sich aber über Spaltungstendenzen in der Gesellschaft: Politische Auseinandersetzungen glitten "zu leicht in Feindseligkeit" ab, beklagte der Ex-Präsident. "Bisweilen scheint es so, als wenn die Kräfte, die uns auseinanderziehen, stärker wären als die Kräfte, die uns zusammenschweißen."

Im Hinblick auf Trumps Regierungsstil sagte Bush, "der einzige Weg, bürgerliche Werte weiterzugeben, ist, sie vorzuleben". Trump hatte politische Rivalen immer wieder mit diffamierenden Spitznamen benannt. Unter anderem hatte Trump seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton als "betrügerisch" bezeichnet und den kritischen republikanischen Senator Bob Corker als "Liddle" – eine Abwandlung von Little, "der Kleine". Cork ist 1,70 Meter groß.



Bush verteidigte zugleich die wichtige Rolle, die Einwanderer in den USA hätten und setzte sich damit von Trumps Initiativen ab, die Einwanderung in die USA zu erschweren. "Wir haben die Dynamik vergessen, die immer wieder von der Einwanderung nach Amerika gebracht wurde", sagte der 71-Jährige.



Weiterhin beklagte er das "schwindende Vertrauen" in freie Märkte und weltweiten Handelsaustausch. Er empfahl den US-Bürgern, sie sollten sich auf ihre hergebrachten Werte besinnen.

Im Wahlkampf hatte Trump wiederholt Bush angegriffen. Als Präsidentschaftsbewerber hatte er dem Bruder seines größten Rivalen Jeb Bush vorgeworfen, den Nahen Osten destabilisiert zu haben. Auch am elften September trage George W. Bush Mitschuld, hatte er gesagt. Der Republikaner Bush stand von 2001 bis 2009 an der Spitze des Landes. Derzeit lebt Bush zurückgezogen und widmet sich in einem Hobbykeller der Malerei. Dabei setzt er sich auch mit seiner Politik auseinander, seine jüngeren Werke bilden unter anderem verwundete Irak-Soldaten ab.

Neben Bush geht auch Trumps direkter Vorgänger Barack Obama immer wieder auf Distanz. Bei einem Wahlkampfauftritt in New Jersey rief er die Wähler auf, sich gegen die "Politik der Spaltung" zu wehren. "Ihr werdet eine Botschaft an das Land und an die Welt senden, dass wir eine Politik der Spaltung und eine Politik der Angst zurückweisen, dass wir eine Politik begrüßen, in der jeder zählt", sagte der Demokrat.



Zwei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie eine Nachwahl für einen Senatssitz in Alabama noch in diesem Jahr könnten einen Ausblick auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr geben. Dabei stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 33 Sitze im Senat zur Abstimmung. Derzeit halten die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern.