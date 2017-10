Die Justizminister der Staaten Kalifornien, Connecticut, Kentucky, Massachusetts und New York sind unter denen, die angekündigt haben, in einem Bundesgericht in Kalifornien Klage einzureichen. Insgesamt 17 US-Bundesstaaten klagen und argumentieren, dass Trump nicht im Einklang mit den Bundesgesetzen handelt, wenn er Teile eines gesetzlich vorgeschriebenen Systems auf diese Weise beendet.



Das Ganze kommt als Reaktion auf ein Dekret, das der US-Präsident am Donnerstag Nachmittag unterschrieben hatte. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, Trump werde die Zuschüsse der Bundesregierung für Versicherer beenden. Da der Kongress dafür keine Gelder bereitgestellt habe, sei man zum Schluss gekommen, dass die Zahlungen ungesetzlich seien. "Der Kongress muss das desaströse Obamacare-Gesetz abschaffen und ersetzen", hieß es von Trumps Sprecherin Sarah Sanders.



"Grausam" und "gesetzwidrig"

Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman, sagte die am Freitag die Anordnung sei der Versuch das System zu sprengen, und sei nicht nur "grausam" sondern auch "gesetzwidrig". "Wir werden diese Zuschüsse verteidigen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln", sagte Schneiderman. Zuvor hatte der Präsident mehrfach erfolglos im US-Senat versucht, die Krankenversicherung "Obamacare" seines Vorgängers abzuschaffen. Eines seiner wichtigsten Wahlversprechen.



Die unterzeichnete "executive order" Trumps sieht im Kern vor, dass Amerikaner sich auch über die Grenzen der US-Bundesstaaten hinweg versichern können. Dieses Ziel verfolgen Trump und die Republikaner seit langem. Kritiker bemängeln, die Änderungen lösten den Kern von "Obamacare" auf, außerdem würden Menschen deutlich schlechter abgesichert. Sie fürchten eine Flut von Billigversicherungen ohne echten Schutz.

Auch ohne die angekündigten rechtlichen Schritte, müssen die Neuerungen von mehreren Ministerien umgesetzt werden, bevor sie in Kraft treten. Das kann, Experten zufolge, Monate dauern.