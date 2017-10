Girona hat eine schöne Altstadt. Es ist ein Vergnügen, hindurch zu flanieren. Carles Puigdemont hat das noch am am vergangenen Samstag genossen. Er ging mit seiner Frau durch die Gassen der Stadt, Passanten applaudierten, sie klopften ihm auf die Schulter und machten Selfies mit ihm. Kein Wunder, unter der Führung des Mannes, der da durch die Straße schlenderte, hatte das katalanische Parlament soeben die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. In Girona, seiner Heimatstadt und der Hochburg der Separatisten, war er ein Held.

Zwei Tage später hat sich Puidgemont davon gemacht, mit dem Auto war er über die französische Grenze nach Marseille gefahren und dann ging es mit dem Flugzeug weiter nach Brüssel. Was denken die Menschen in Girona heute über die Flucht ihres Präsidenten? "Sie warten ab und tun das, was Menschen nun einmal tun müssen: Sie gehen ihren alltäglichen Geschäften nach", sagt Felix Martín von Radio Catalunya in Girona.

Warten also. Das ist nicht leicht. In den vergangenen Wochen waren immer wieder hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren, mal für die Sezession Kataloniens, mal gegen sie. In Girona ersehnte man die Unabhängigkeit herbei wie einen Akt der Erlösung. Mit jedem Tag stieg die Spannung. Was würde morgen passieren?

Nun, gibt es auf diese Frage eine klare Antwort. Die spanische Zentralregierung hat nach Artikel 155 der spanischen Verfassung Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt und Wahlen für den 21. Dezember ausgerufen. Die Sache ging bis jetzt erstaunlich geräuschlos über die Bühne. Die Separatisten haben nicht zu Masssendemonstrationen aufgerufen, es gibt bisher keinen sichtbaren zivilen Widerstand gegen die Übernahme der Regionalverwaltung durch Madrid. Alles scheint ruhig. Es ist so, als sei eine Zirkusvorstellung zu Ende gegangen. Die Menschen reiben sich die Augen, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie all die akrobatischen Verrenkungen der vergangenen Wochen wirklich gesehen haben. War das alles nur vorgegaukelt?

Erst einen Staat geschenkt, dann zurückgelassen?

"Man sollte sich nicht täuschen", warnt Esther Costa, "wenn wir wollen, können wir innerhalb einer Stunde die Menschen auf die Straße bringen." Costa ist Abgeordnete der linksradikalen Partei CUP im Gemeinderat von Girona. Die CUP ist Teil der katalanischen Regierungskoalition, die die Unabhängigkeit ausgerufen hatte. Tatsächlich haben die Separatisten in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie hunderttausende Menschen für ihre Sache mobilisieren können. Trotzdem klingt Esther Costas Aussage nach einer Durchhalteparole. Es ist ja nicht leicht zu erklären, warum Präsident Carles Puigdemont sein Volk, dem er eben noch einen Staat "geschenkt" hatte, allein zurückgelassen hat. Kann man die Massen mobilisieren, wenn der Mann an der Spitze sich bei Nacht und Nebel davon gemacht hat? Zumal er es tat, nachdem er seine Leute in gewundenen Worten zum zivilen Widerstand aufgerufen hatte.

Laia Pèlach, auch sie Abgeordnete der CUP in Girona, versucht sich an einer Antwort. "Das zeigt doch nur, dass wir eine friedliche Bewegung sind, die es mit einem sehr repressiven Staat zu tun hat. Wir können uns ja nicht anders wehren. Was soll er auch tun?" Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Puigdemont wegen Rebellion erhoben, er soll im Laufe der Woche vor Gericht in Madrid erscheinen, im schlimmsten Fall drohen ihm 30 Jahre Haft. Doch so dramatisch das klingt, so widersprüchlich waren die Signale aus Madrid. Aus Regierungskreisen war in den letzten Tagen auch zu vernehmen, dass Puigdemont doch an den Wahlen vom 21. Dezember teilnehmen möge. Gleichzeitig sitzen zwei zentrale Figuren der Separatistenbewegung bereits in Madrid in Haft.

Um die Verwirrung noch zu steigern: Puigdemont hat in Brüssel verkündet, dass er die Ergebnisse der Wahlen vom 21. Dezember akzeptieren wird – sprich: seine Partei wird an den Wahlen teilnehmen. Das wiederum wirft bei Fernando, einem Studenten der Universität von Girona, Fragen auf. "Wenn die Separatisten an den Wahlen teilnehmen wollen, dann heißt das doch, dass wir keine Unabhängigkeit haben? Wenn wir uns von Spanien getrennt haben, dann dürften wir doch nicht an Wahlen teilnehmen, die die spanische Regierung ausruft?!" Fernando steht gemeinsam mit vier Kommilitonen auf den Treppen der Universität von Katalonien. Keiner von ihnen kann Puigdemonts Flucht wirklich nachvollziehen, keiner will ihn deswegen aber verurteilen. Die jungen Männer sind unentschlossen. Auf die Frage, wie es denn nun weitergehen wird, sagt Fernando: "Ich weiß, wie es für mich persönlich weitergehen wird: Ich werde eine Arbeit im Ausland finden müssen. Hier gibt es keine."

An der Fassade der Universität weht derweil ein Transparent, auf dem zu lesen steht: "Willkommen, Katalanische Republik!"