Premier Benjamin Netanjahu hat die Vorbereitung eines Austritts Israels aus der UN-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco angeordnet. Das teilte sein Büro mit, berichtet die israelische Zeitung Haaretz. Zuvor hatten die USA angekündigt, Unesco zum Jahresende zu verlassen. Die Regierung Trump hatte der Unesco antiisraelische Tendenzen vorgeworfen.

Netanjahu begrüßte laut Haaretz Trumps Ankündigung: "Das ist eine mutige und moralisch richtige Entscheidung, weil die Unesco zu einem absurden Theater verkommen ist. Statt Geschichte zu bewahren, verdreht sie sie."

Die USA ziehen sich zum 31. Dezember aus der Unesco zurück. Man störe sich an der israelfeindlichen Haltung der Unesco und an Zahlungsrückständen innerhalb der Organisation, teilte das US-Außenministerium mit.

Ranghohe US-Regierungsbeamte hatten in jüngster Zeit wiederholt Kritik an der Unesco geäußert, unter ihnen UN-Botschafterin Nikki Haley. Insbesondere war der heutigen Entscheidung ein Streit über die Unesco-Mitgliedschaft der palästinensischen Autonomiebehörde vorausgegangen. Im Sommer hatte die Entscheidung, die Altstadt von Hebron zum palästinensischen Weltkulturerbe zu erklären, für Empörung in Israel gesorgt.