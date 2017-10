Im Streit über eine Unabhängigkeit der Region Katalonien ermittelt die spanische Justiz gegen den Chef der katalanischen Regionalpolizei. Eine Richterin habe Josep Lluís Trapero für Freitag nach Madrid vorgeladen, teilte der spanische Staatsgerichtshof mit. Die Staatsanwaltschaft habe die Anhörung beantragt und werfe dem Polizeichef die Unterstützung eines Aufstandes vor, heißt es in der Mitteilung.

Konkret geht es um Proteste der Separatisten in Barcelona am 20. und 21. September. Die Regionalpolizei Mossos d'Esquadra habe während der Proteste billigend in Kauf genommen, dass die Demonstranten die Staatsorgane bei der Ausübung ihrer Aufgaben behindert habe, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Bei den Protesten konnten unter anderem mehrere Beamte der staatlichen Polizeieinheit Guardia Civil ein Gebäude erst Stunden nach einer Durchsuchung verlassen. Hunderte Demonstranten hatten die Eingänge blockiert. Auf den Straftatbestand der Auflehnung gegen die Staatsgewalt stehen nach Medienberichten bis zu 15 Jahre Haft.

In Zusammenhang mit diesen Kundgebungen lud die Richterin auch den Chef der separatistischen Organisation Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, und den Vorsitzenden des nationalistischen Kulturvereins Omnium Cultural, Jordi Cuixart, vor.



EU-Parlamentarier verurteilen Polizeigewalt

Die Zentralregierung in Madrid hatte tagelang versucht, mit Polizeieinsätzen die Vorbereitung der Unabhängigkeitsabstimmung am Sonntag zu unterbinden. Unter anderem wurden Wahlzettel und Urnen beschlagnahmt. Tausende Katalanen hatten gegen das Vorgehen der Zentralregierung demonstriert und trotz aller Widerstände versucht zu wählen. Die Polizei ging teilweise gewaltsam dagegen vor. Fast 900 Menschen wurden nach katalanischen Behördenangaben während der Proteste verletzt.

Im EU-Parlament in Straßburg verurteilten Abgeordnete verschiedener Fraktionen das Verhalten der Polizei während der Abstimmung. Das "brutale Vorgehen der spanischen Polizei" vom Sonntag müsse auf die Tagesordnung des anstehenden EU-Gipfeltreffens in zwei Wochen gesetzt werden, forderte die österreichische Grüne Ulrike Lunacek, die zu den Vizepräsidenten des Parlaments gehört. "Was passierte, ist skandalös", sagte der schwedische Konservative Peter Lundgren. Mitten in Europa seien Polizisten mit "brutaler Gewalt" gegen friedliche Bürger vorgegangen.

Die Krise in Spanien sei "viel ernster als der Brexit", sagte der Vizechef der Grünen, der Belgier Philippe Lamberts. Sie schade dem "Geist der europäischen Integration". Der Spanier Miguel Urban Crespo von der Linksfraktion machte die Zentralregierung in Madrid für die Eskalation verantwortlich. Sie habe sich "systematisch geweigert", dem katalanischen Volk eine Perspektive anzubieten.

Zentralregierung warnt Katalanen vor Unabhängigkeitserklärung

Die separatistische Regionalregierung hatte die Wahl trotz aller Widerstände durchgeführt. 90 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen dabei auf die Abspaltung Kataloniens von Spanien. Die Regionalregierung hatte daraufhin angekündigt, in den kommenden Tagen die Unabhängigkeit auszurufen. Über den Zeitpunkt der Proklamation beriet am Mittwoch das katalanische Parlament.



Der spanische Justizminister Rafael Catalá warnte die katalanische Regierung vor einer Unabhängigkeitserklärung. Die Zentralregierung in Madrid werde "alle zur Verfügung stehenden Mittel" einsetzen, um zu garantieren, dass die Gesetze befolgt würden. Catalá wies vor Journalisten darauf hin, dass alle vom Regionalparlament verabschiedeten Gesetze, die als rechtliche Grundlage für die Abspaltung der wirtschaftsstarken Region dienen sollten, vom Verfassungsgericht als illegal außer Kraft gesetzt worden seien. "Eine Minderheit will diesen Quatsch aber dennoch durchsetzen", sagte er.