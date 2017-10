Spanien - Katalanisches Parlament stimmt für Unabhängigkeit Mit großer Mehrheit hat das Parlament in Barcelona für die Konstituierung einer unabhängigen Republik gestimmt. Abgeordnete der spanischen Konservativen, Sozialisten und der Liberalen hatten zuvor den Saal verlassen. © Foto: Reuters TV

Das Regionalparlament der spanischen Region Katalonien hat für den Aufbau einer katalanischen Republik gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten eine Resolution über die Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat", ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen. Abgeordnete der spanischen Konservativen, Sozialisten und der Liberalen (Ciudadanos) hatten das Regionalparlament vor der Abstimmung verlassen.



Abgeordnete sangen die katalanische Hymne. Auf den Straßen vor dem Parlament in Barcelona brach Jubel aus, schon vor der Abstimmung hatten sich Tausende Unabhängigkeitsbefürworter zu Demonstrationen eingefunden. Sie schwenkten katalanische Flaggen, immer wieder waren Rufe wie "Unabhängigkeit" und "Freiheit" zu hören. Den Rufen schlossen sich im Parlamentsgebäude mehrere Hundert katalanische Bürgermeister an.



Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die Spanier zur Besonnenheit auf. "Ich bitte alle Spanier um Ruhe. Der Rechtsstaat wird die Legalität in Katalonien wieder herstellen", twitterte er nur wenige Minuten nach einer Abstimmung im katalanischen Parlament, das mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt hatte.

In Madrid stimmte der Senat am Nachmittag dafür, dass die Regierung Rajoys den Artikel 155 anwenden darf. Damit kann die Zentralregierung in einem nächsten Schritt die katalanischen Separatisten entmachten. Rajoy hatte vor dem Senat am Vormittag gesagt, Spanien stehe vor einer in der jüngeren Geschichte beispiellosen Herausforderung. Was in Katalonien geschehe, sei ein klarer Verstoß gegen die Gesetze, die Demokratie und die Rechte aller, "und das hat Konsequenzen".

Nach der Entscheidung des Senats wolle er den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont und seine Minister entlassen, sagte Rajoy. Er erhielt vor und nach seiner Rede tosenden Applaus.