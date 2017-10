In Katalonien könnte es bald erheblichen Widerstand gegen die spanische Zentralregierung geben. Die Linkspartei CUP, die die katalonische Minderheitsregierung stützt, hat für den Fall der von Madrid angekündigten Zwangsmaßnahmen eine "massive Kampagne des zivilen Ungehorsams" angekündigt. Den Vorstoß der Zentralregierung zur Aktivierung des Artikels 155 der spanischen Verfassung bezeichnete die Partei in einer Erklärung als "größte Aggression" gegen Katalonien seit der Diktatur von Francisco Franco zwischen 1939 und 1975. Unter Franco war neben anderen repressiven Maßnahmen die katalanische Regierung abgeschafft und der Gebrauch der katalanischen Sprache in der Öffentlichkeit verboten worden.

Die CUP forderte, "so schnell wie möglich" eine unabhängige Republik Katalonien auszurufen – gestützt auf das vom spanischen Verfassungsgericht verbotene Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober. Daran hatten sich nach Angaben der Regionalregierung trotz Gewaltanwendung durch die spanische Polizei 43 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt, von denen 90 Prozent für die Unabhängigkeit stimmten.

Gemäß Artikel 155 will die Zentralregierung die Regionalregierung ihres Amtes entheben sowie binnen sechs Monaten Neuwahlen ansetzen. Außerdem will die Regierung in Madrid die direkte Kontrolle über die Mossos d'Esquadra, die katalanische Polizei, sowie über die öffentlichen Medien der halbautonomen Region übernehmen.

Die CUP ist nicht an der Regionalregierung beteiligt, der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist zur Mehrheitsfindung aber auf ihre Unterstützung angewiesen. Seine Koalition verfügt im Parlament in Barcelona mit seinen 135 Sitzen über 62 Abgeordnete, die CUP über zehn.

Das katalanische Parlament hatte bislang eine Abstimmung über die Unabhängigkeit hinausgeschoben, um einen "Dialog" mit der Regierung in Madrid zu ermöglichen. Diese hatte am Samstag mangels Einlenken der Regionalgierung in Barcelona die Aktivierung des Verfassungsartikels 155 beschlossen. Die darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen treten in Kraft, wenn ihnen der spanische Senat – wie erwartet – am Freitag zustimmt.

Szenarien: Klage, Neuwahl, Unabhängigkeitserklärung

Am Donnerstag wird das katalanische Parlament in einer Sondersitzung beraten. Bei dieser Sitzung sind mehrere Szenarien denkbar: Das Regionalparlament könnte eine Klage gegen die Zentralregierung anstoßen wegen der Anwendung des Verfassungsartikels 155. Außerdem könnte das Parlament der Forderung von Rajoy zuvorkommen, die Regierung auflösen und zu Neuwahlen aufrufen. Ein dritter Fall ist denkbar: Regierungschef Puigdemont könnte die Gelegenheit nutzen und offiziell eine einseitige Unabhängigkeit ausrufen – ein Schritt, vor dem die Regionalregierung bislang zurückgeschreckt war.



Am Freitag wird voraussichtlich der spanische Senat die Entscheidung von Ministerpräsident Rajoy ratifizieren und der Anwendung von Artikel 155 zustimmen. Diese Zustimmung gilt als sicher. Rajoys Partei hat im Senat eine Mehrheit, und auch Teile der Opposition hatten in Madrid ihre Unterstützung für Rajoys Kurs bekundet.