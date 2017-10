Nach ihrer angekündigten Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid hat die katalanische Regionalregierung Spaniens Ministerpräsidenten Mariano Rajoy Totalitarismus vorgeworfen. Kataloniens Vizepräsident Oriol Junqueras erklärte, er werde in Barcelona zusammen mit seinen Anhängern gegen das Vorgehen der Führung in Madrid auf die Straße gehen. "Lasst uns heute mehr als jemals zuvor Demokratie und bürgerliche und politische Rechte verteidigen", schrieb er auf Twitter.

Marta Rovira, die Generalsekretärin von Junqueras' separatistischer Partei ERC, bezeichnete das Vorgehen der Zentralregierung als "Staatsstreich". Dieser sei darauf ausgelegt, Kataloniens Selbstbestimmung und Streben nach einer Abspaltung von Spanien zu vernichten, erklärte sie. Auch die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, übte Kritik. Die Schritte Madrids seien "ein ernsthafter Angriff" auf die regionale Autonomie Kataloniens.

Kataloniens Regierungschef Charles Puigdemont beriet sich am Nachmittag mit seinem Kabinett und wollte am Abend eine Fernsehansprache halten, wie sein Büro mitteilte. Er hatte Katalonien am 10. Oktober symbolisch für unabhängig erklärt. Am Donnerstag drohte er mit einer offiziellen Erklärung, wenn Rajoy nicht in einen Dialog einwillige.

In Barcelona demonstrieren laut Polizei bis zu 450.000 Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Madrider Regierung. Die Demonstranten forderten unter anderem die Freilassung von zwei führenden Aktivisten der separatistischen Bewegung, Jordi Sànchez und Jordi Cuixart, die zu Wochenbeginn wegen "aufrührerischem Verhaltens" in Untersuchungshaft genommen worden waren.



Hunderte Unternehmen verlassen Katalonien

Rajoy hatte zuvor die Anwendung von Artikel 155 der spanischen Verfassung angekündigt. Mit der beispiellosen Maßnahme will die Führung in Madrid die Abspaltung der wohlhabenden Region im Nordosten des Landes verhindern. Rajoy erklärte, das Kabinett in Barcelona werde entlassen. Innerhalb von sechs Monaten soll es Neuwahlen geben. Seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie vor rund 40 Jahren ist noch nie eine Region unter die Verwaltung der Zentralregierung gestellt worden.

Die Maßnahmen müssen noch vom spanischen Senat gebilligt werden. Die Abstimmung findet am Freitag statt. Eine Zustimmung gilt als sicher, weil Rajoys konservative Volkspartei (PP) in der zweiten Parlamentskammer über eine ausreichende Mehrheit verfügt.

"Unser Ziel ist es, Recht wiederherzustellen und ein normales Zusammenleben der Bürger zu ermöglichen", sagte Rajoy. Auch gelte es, Wahlen "in normalen Verhältnissen" abzuhalten. Am 1. Oktober hatten sich rund 90 Prozent der Katalanen in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Die spanische Verfassung lässt dies aber nicht zu. Die Abstimmung war im Vorfeld für illegal erklärt worden, die Polizei ging hart gegen Wähler vor. Die Beteiligung lag nur bei 43 Prozent, viele Gegner einer Loslösung von Spanien blieben zu Hause.

Rajoy sagte, die jüngsten Statistiken zur katalanischen Wirtschaft seien besorgniserregend. Die Wirtschaftskraft könne bei einer Unabhängigkeit um bis zu 30 Prozent sinken. Er forderte Unternehmen auf, in der Region zu bleiben. Seit dem Referendum haben Hunderte Unternehmen ihren Firmensitz aus Katalonien abgezogen. Sie befürchten, sich nach einer Unabhängigkeit außerhalb der Europäischen Union wiederzufinden.

Der Ministerpräsident erklärte, seine Regierung habe eine Übernahme der Regierungsgewalt in Barcelona nicht gewollt, sehe sich aber dazu gezwungen. Die Separatisten um Kataloniens Regierungschef Puigdemont hatten ein zweites Ultimatum der Zentralregierung verstreichen lassen. Darin war eine klare Antwort verlangt worden, ob sich die Region für unabhängig erklärt hat oder nicht.