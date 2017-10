Im Katalonien-Konflikt ist gegen zwei Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Haftbefehl erlassen worden. Wie am Montagabend aus Justizkreisen verlautete, ordnete ein Richter nach einer Anhörung vor dem nationalen Strafgericht in Madrid gegen Jordi Sánchez und Jordi Cuixart Untersuchungshaft an. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Chefs der einflussreichen Organisationen Katalanische Nationalversammlung (ANC) und Omnium "aufrührerisches Verhalten" vor.

Bei den Vorwürfen geht es um eine Demonstration am 20. September. Demonstranten hatten damals Angehörige der spanischen Polizeieinheit "Guardia Civil" stundenlang eingekesselt. Die Beamten hatten mit Blick auf das verbotene Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober die Büros der Regionalregierung in Barcelona durchsucht. Sánchez und Cuixart sollen die Demonstranten zu ihrem Verhalten angespornt haben.

Zuvor war der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero nach einer Anhörung in Madrid unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Er darf Spanien nicht verlassen und muss sich alle zwei Wochen bei Gericht melden . Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Antrag auf Untersuchungshaft für Trapero ebenfalls auf "aufrührerisches Verhalten" verwiesen. Darauf stehen in Spanien bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Bei dem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum Anfang Oktober sprachen sich 90 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für eine Abspaltung Kataloniens aus, die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.