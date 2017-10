"Darf ich hier noch mit Euro bezahlen?" Der Kellner hinterm Tresen einer Bar an Barcelonas Stadtstrand Barceloneta verdreht genervt die Augen: Den Witz hat er heute schon ein paar Mal gehört. Ja, natürlich, der Familienvater aus Wiesbaden darf die Strandpaella in Euro bezahlen, der "Cat" ist noch nicht erfunden und die unabhängige katalanische Republik gibt es nur als Wunschvorstellung.

Die sonntägliche Herbstsonne ist mild, am Strand räkeln sich die Touristen, und abgesehen von den unentwegt über Barcelona kreisenden Polizeihubschraubern deutet nichts auf jenen seltsamen Schwebezustand hin, in dem sich Katalonien seit Freitag befindet. Die Regionalregierung ist abgesetzt, das Parlament aufgelöst, aber Ministerpräsident Carles Puigdemont und sein Kabinett haben sich offiziell noch nicht dazu erklärt. Man spielt weiter Regierung.

Am Samstag wandte sich der Ex-Präsident in einer Fernsehansprache an sein Ex-Volk und sprach symbolträchtig vor einer nach oben führenden Treppe von seinem Willen, das Land voranzubringen. Am Tag darauf ziehen 300.000 Katalanen durch Barcelona, die die Unabhängigkeit ablehnen. Sie skandieren "Viva España" und "Tots som Catalunya", "Wir alle sind Katalonien", sie feiern die "Rückkehr der Normalität". Keine erbosten Gegendemonstranten stellen sich ihnen in den Weg. Die unabhängige Republik Katalonien und das unversehrte spanische Königreich: Sie existieren in ihren Parallelwelten friedlich nebeneinander her.



Parteiverbote sind nicht ausgeschlossen

In Madrid deuten die Zeichen auf Deeskalation – noch. Ministerpräsident Mariano Rajoy hat Neuwahlen für den 21. Dezember angekündigt, überraschend bald. In einem fast versöhnlichen Interview erklärte Regierungssprecher Íñigo Méndez de Vigo, dazu würde er auch Puigdemont willkommen heißen – und damit den Mann, den seine Partei wenige Tage zuvor noch als gefährlichen "Putschisten" schmähte. Die linksradikale CUP in Katalonien hat bereits zum Boykott der von "einem ausländischen Staat" angesetzten Regionalwahlen aufgerufen.

Ob die beiden anderen Unabhängigkeitsparteien, die linksrepublikanische Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) und Puigdemonts PdeCat, an den Wahlen teilnehmen, ist noch offen; einiges deutet darauf hin. Die katalanische Tageszeitung El Punt Avui veröffentlichte am Sonntag einen Gastbeitrag des ERC-Chefs Oriol Junqueras. Er kündigte "Entscheidungen an, die schwer zu verstehen", für den Aufbau der Republik aber notwendig seien. Artur Mas, Spiritus Rector von PdeCat, hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach als Fehler bezeichnet, Wahlen zu boykottieren.

Parteiverbote sind nicht ausgeschlossen. Politisch klug sind sie nicht, das wissen auch die Gegner der Separatisten. "Wahlen sind das einzige Szenario, in dem alle Katalanen unter gleichen Bedingungen ihre Meinung äußern können", sagt Lluís Llaquet, ein 23-jähriger Journalist, der der antisezessionistischen Bewegung Societat Civil Catalana nahe steht: "Ich würde mir wünschen, dass alle Parteien daran teilnehmen." Verblüffend schnell könnte Katalonien so nach dem kurzen Rausch einer eigenen Republik in die Mühen der spanischen Politik zurückfinden.